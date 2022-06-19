新华社巴西利亚6月18日电 专访：金砖机制推动合作发展和实现共赢——访巴西瓦加斯基金会教授卡瓦略

新华社记者卞卓丹

巴西瓦加斯基金会国际法教授埃万德罗·卡瓦略日前接受新华社记者书面专访时说，金砖国家捍卫国际关系民主化，这一合作机制为推动各国合作、发展、实现互利共赢作出贡献。

卡瓦略表示，金砖国家人口多，这对于寻求发展的新兴市场国家来说，尤其具有吸引力。金砖国家在多个领域的交流合作日益密切，疫苗研发中心、新开发银行等取得积极进展，未来，金砖国家合作将随着金砖机制的深化得到进一步加强。

谈及当前国际局势，卡瓦略指出，一些西方国家奉行单边主义和霸权主义，试图通过武力维护一个只有利于自身而忽视共同利益的国际体系，这对全球稳定和安全构成威胁。

卡瓦略高度评价中国领导人提出的全球安全倡议和全球发展倡议。在他看来，全球发展倡议致力于实现消除贫困、促进共同发展、让发展成果惠及所有人等目标，全球安全倡议则为当今世界应对安全问题和秩序危机提供了方案。两大倡议对维护国际体系稳定、促进经济发展繁荣具有重要意义。

作为长期关注和研究金砖机制的专家，卡瓦略指出，全球安全倡议和全球发展倡议对于金砖机制未来发展具有重要的指导意义。一方面，在当前全球高通胀和供应链问题突出的背景下，金砖国家聚焦发展，致力于促进经贸合作，将为世界经济复苏提供推动力；另一方面，在国际秩序受到美国等一些西方国家单边主义和霸权立场威胁的背景下，金砖国家更积极参与国际事务将有利于加强多边主义、保障全球安全。

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