新华社悉尼6月19日电（记者郝亚琳）澳大利亚一项跟踪研究显示，儿童时期在体格测试中的表现与中年时期的认知能力有关，并且这种关联不受儿童时期学业能力、社会经济地位以及中年时期是否吸烟、饮酒等因素影响。这表明，防止认知能力退化的保护性策略可能需要提前到儿童时期实施。

据澳大利亚莫纳什大学日前发布的公报，这项研究由该校与澳卫生服务机构“半岛健康”合建的澳国家健康老龄化中心以及塔斯马尼亚大学孟席斯医学研究所共同开展。研究人员利用澳“成人健康的儿童决定因素”前瞻性研究的参与者数据，对超过1200名参与者进行了长达30多年的跟踪研究，以寻找可被客观测量的儿童健康及肥胖状况与中年后认知能力之间的关系。

1985年，参与“成人健康的儿童决定因素”研究的1244名7岁至15岁儿童接受了心肺健康、肌肉力量和耐力、腰臀比等方面评估。2017年至2019年期间，研究人员利用一系列计算机测试评估了这些参与者的认知能力，当时这些参与者年龄介于39岁至50岁。

研究显示，儿童时期心肺和肌肉健康水平更高、腰臀比更低的参与者，中年时期大脑处理信息速度、注意力和整体认知能力测试得分更高，并且这一发现不受儿童时期学业能力、社会经济地位以及中年时期是否吸烟、饮酒等因素影响。

相关论文已发表在《体育科学与医学杂志》上。研究领导者之一、澳大利亚国家健康老龄化中心副教授米歇尔·卡丽萨娅表示，由于认知能力下降早在中年时期就可能开始，而中年时认知能力下降到老年时发展为认知障碍和痴呆症的可能性更大，因此确定早期生活中可能导致晚年认知能力下降的风险因素十分重要。这项研究凸显了制定干预政策改善儿童健康、预防肥胖的重要性，也表明防止认知能力退化的保护性策略可能需要提前到儿童时期实施，从而让大脑形成充足的“储备”，以应对中老年时可能出现的认知退化。

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