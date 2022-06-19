新华社北京6月18日电 日本银行即日本中央银行行长黑田东彦17日警告，日元近期快速贬值“不利”日本经济。

黑田当天下午在新闻发布会上说，日元汇率波动应稳定，反映经济和金融基本面。日本央行需要密切观察汇率市场走势。

日本银行当天早些时候召开货币政策会议，决定将维持超宽松货币政策。这一决定宣布后，日元对美元汇率应声下跌1.8%。

这是4月20日在日本东京拍摄的日元纸币。新华社记者张笑宇摄

共同社分析，鉴于日本与持续大幅加息的美国间利率差扩大，日元对美元贬值或将加速。美国联邦储备委员会15日决定加息75个基点。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息，显示出控制通货膨胀的紧迫性。日元在理财方面不具优势，将更易遭到抛售。

日本央行17日早些时候同样提及外汇市场，称需要观察对日本经济和市场的影响。美国彭博新闻社评论说，日本央行提及外汇市场是“罕见”举动。

这是4月20日在日本东京拍摄的日元和美元纸币。新华社记者张笑宇摄

日本大和证券公司首席市场经济师岩下麻里（音译）告诉彭博社记者：“尽管日本央行的决定符合预期，但那些想与日本央行交锋的人会继续挑战……我怀疑他们未必会在日本央行今天宣布决定后立即行动，但这场交锋将在7月继续。”

日元对美元汇率本周一度跌至24年来低位，而日本10年期国债收益率突破日本央行设定的0.25%上限。

在关心外汇市场同时，日本央行还期待，日本国内新冠疫情趋稳能带动“报复性消费”。

黑田先前说，将坚持不懈继续推行货币宽松政策，力争实现工资和物价双双上涨的良性循环。（卜晓明）

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