人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

日本央行行长：日元快速贬值“不利”日本经济

2022年06月19日10:25 | 来源：新华网
小字号

新华社北京6月18日电 日本银行即日本中央银行行长黑田东彦17日警告，日元近期快速贬值“不利”日本经济。

黑田当天下午在新闻发布会上说，日元汇率波动应稳定，反映经济和金融基本面。日本央行需要密切观察汇率市场走势。

日本银行当天早些时候召开货币政策会议，决定将维持超宽松货币政策。这一决定宣布后，日元对美元汇率应声下跌1.8%。

这是4月20日在日本东京拍摄的日元纸币。新华社记者张笑宇摄

共同社分析，鉴于日本与持续大幅加息的美国间利率差扩大，日元对美元贬值或将加速。美国联邦储备委员会15日决定加息75个基点。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息，显示出控制通货膨胀的紧迫性。日元在理财方面不具优势，将更易遭到抛售。

日本央行17日早些时候同样提及外汇市场，称需要观察对日本经济和市场的影响。美国彭博新闻社评论说，日本央行提及外汇市场是“罕见”举动。

这是4月20日在日本东京拍摄的日元和美元纸币。新华社记者张笑宇摄

日本大和证券公司首席市场经济师岩下麻里（音译）告诉彭博社记者：“尽管日本央行的决定符合预期，但那些想与日本央行交锋的人会继续挑战……我怀疑他们未必会在日本央行今天宣布决定后立即行动，但这场交锋将在7月继续。”

日元对美元汇率本周一度跌至24年来低位，而日本10年期国债收益率突破日本央行设定的0.25%上限。

在关心外汇市场同时，日本央行还期待，日本国内新冠疫情趋稳能带动“报复性消费”。

黑田先前说，将坚持不懈继续推行货币宽松政策，力争实现工资和物价双双上涨的良性循环。（卜晓明）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部