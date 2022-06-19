普通外科医师朱沙俊（右三）作为代表出席会议。

人民网约翰内斯堡6月18日电 （记者邹松）6月15日，第27届坦桑尼亚医学会外科大会在西南城市姆贝亚召开，来自于坦桑尼亚全国各大医院的数百位外科医师参加了此次学术会议，大会就坦桑尼亚的外科发展现状、技术发展、人才培养及手术技术进展等多个方向进行了研讨和讲座。应坦桑尼亚外科学会邀请，第31期中国援桑给巴尔队长瞿利帅及普通外科医师朱沙俊作为代表出席会议，朱沙俊主任作为大会特邀嘉宾发表了题为“新时代，新机会，新挑战”的主题发言，朱沙俊主任向坦方同行们介绍了中国援桑医疗队的历史，详细阐述了第31期援桑医疗队在微创手术技术方面的工作进展，并以图文、视频的形式展示了坦桑尼亚首例腹腔镜下胃恶性肿瘤根治术的详细过程，会后大会主席拉瑞·阿科笠博士对医疗队腹腔镜技术的开展表示了浓厚的兴趣，专程与朱沙俊医师讨论了腹腔镜手术的技术细节，并留取了整个手术过程视频。

与传统手术方式相比，微创治疗技术具有创伤小、并发症少、术后恢复快等显著优势，是世界医学的研究热点，但由于技术、设备、人员培训等种种原因，微创技术在坦桑尼亚仍处于起步阶段。第31期中国援桑给巴尔医疗队抵达受援国后，积极推广以腹腔镜技术为核心的微创治疗在桑给巴尔的临床应用，先后创造了腹腔镜下胃癌根治术、单孔腹腔镜技术、腹腔镜下巨大肾肿瘤切除、腹腔镜下宫颈癌根治术、腹腔镜下疝气修补术等多个坦桑尼亚及桑给巴尔首例，并利用自带的腹腔镜模拟器对当地医生进行操作培训。

在江苏省卫健委及派出单位的大力支持下，医疗队在奔巴阿卜杜拉姆才医院建立了微创治疗中心，填补了奔巴腹腔镜技术的空白。援外医疗队在微创手术方面的各项进展也得到了桑给巴尔媒体的广泛报道，姆维尼总统接见医疗队时高度评价了医疗队开展的各项腹腔镜技术。此次朱沙俊主任作为代表在坦桑尼亚最高级别外科大会上发表演讲，对于展示中国医疗队的临床技术，扩大医疗队的学术影响力具有积极的意义。

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