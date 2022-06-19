中国外交部17日宣布，国家主席习近平将于6月23日在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤，这次会晤将以视频方式举行，主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。这是在国际形势不稳定、不确定、不安全因素日益突出的背景下，金砖各成员以及广大新兴市场国家和发展中国家共同向世界展示“开放包容、合作共赢”的金砖精神的一次盛会。

在新冠肺炎疫情、地区局部冲突等问题依然困扰世界的情况下，金砖机制不但没有出现裂痕，也没有退色，反而展现出更强的生命力，成色更足。金砖机制的合作面还在继续拓展、深化，充满着让人眼前一亮的积极氛围。不仅为全球发展注入更多金砖力量，还为动荡不安、充满挑战的世界注入更多正能量。

这次金砖峰会还有一个更深层次的大背景，即美国正拉上其西方盟友“造全球化的反”，华盛顿在全球发展问题上搞“政治挂帅”，将经济议题泛安全化及泛政治化，试图将原本顺畅运行的全球分工机制推翻重来。二战后建立起来的多边主义机制正遭到美国的极力破坏，成为各种地区危机此起彼伏的根源所在。

全球化和多边主义该何去何从？金砖合作机制成立16年来，五个非西方新兴市场大国，以非西方的风格、形式和原则，对多边合作展开了极具价值的探索和努力，并取得了令人瞩目的成绩，树起了一面新的旗帜。特别需要强调的是，金砖机制并非所谓的“反西方组织”，美西方一些人带着警惕的目光从这个视角去看待金砖机制，这既是他们以己度人的狭隘，也是太把自己当回事的自恋。金砖国家没那么无聊，从成立伊始，金砖国家的目光就投向了星辰大海的远方，希望找到一条更具包容性和可持续性的人类携手合作之路。这是具有开创性意义的。它也让我们看到了，坚持“开放包容、合作共赢”，就能发现更为广阔的天地。

美西方一些人对“金砖”的唱衰之声不绝于耳。的确，在他们眼中，金砖国家合作机制从成立到发展都是不可思议的，从一开始就认为搞不成，后来又认为搞不长。但金砖合作一路打破美西方的想象，现在美西方舆论面对金砖峰会时，变得“沉默”了，可以想见，这背后包含着他们极其复杂的情绪。

金砖五国政治制度、历史文化和价值观多有不同，彼此之间还存在一些现实分歧甚至争议，但这些都没有妨碍五国走到一起，走到现在。金砖国家追求的不仅仅是求同存异，而且是求同化异，通过互利共赢的合作来逐渐稀释分歧和争议。在这个大格局大原则的指引下，金砖合作越来越实。2021年，中国与金砖国家双边贸易总值为4904.2亿美元，同比增长39.2%，比2016年的2417亿美元翻了一番。金砖国家的经贸合作，不仅促进了自身经济社会发展，也成为拉动世界经济复苏的重要引擎。

今年是金砖“中国年”，中国是金砖国家轮值主席国。在各方积极支持下，今年以来中方作为主席国已经成功举办70多场会议和活动，涵盖政治安全、经贸财金、人文交流、可持续发展和公共卫生等领域，推动金砖合作在多方面取得重要进展。这些实实在在的成果，为金砖合作添砖加瓦，也为本次金砖国家领导人会晤奠定了坚实基础。

我们看到，一些国家前段时间分贝很高、动作很多，大有要遮盖世界和平与发展主题的势头。在此背景下，即将召开的金砖国家领导人会晤更加彰显弥足珍贵的价值。各国要安全，世界要发展。金砖国家的总人口占世界人口41%，对世界GDP的贡献率为24%，对世界贸易的贡献率为18%。显然，金砖合作蕴蓄着促进全球发展的巨大能量，展示出值得期待的光明未来。

（来源：环球时报）

(责编：贾文婷、徐祥丽)