新华社新西兰奥克兰6月18日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰中国友好协会主席戴夫·布罗米奇（中文名荣大伟）18日在奥克兰举行的新中友协年会上表示，期待两国人民增进了解，两国关系向好发展。

今年是新中建交50周年，也是新中友协成立70周年。荣大伟在年会上发言时表示，三个方面对新中关系未来发展至关重要：年青一代密切交往和相互了解，双边经贸关系稳定发展，一些西方媒体亟须改变对中国的恶意误读和妖魔化。

荣大伟说，他自1996年至今在中国度过的时光累计约10年，这种经历“让我真正了解这个国家从哪里来，会走向哪里”。他希望，新西兰年轻人多去中国看看，了解真实的中国。

新中友协名誉主席、新西兰前议长戴维·卡特爵士在发言中称赞中国让数亿人脱贫是了不起的成就。他认为，新西兰应坚持外交政策的独立性。

中国驻新西兰大使王小龙在发言中强调传承路易·艾黎精神、深化中新友好的重要性。他表示，要发挥民间交往的桥梁作用，增进相互理解，形成正确认知，为两国关系注入正能量。

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