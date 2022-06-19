新华社萨格勒布6月18日电（记者李学军）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛和第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛克罗地亚赛区比赛18日在萨格勒布大学孔子学院通过视频方式举行，中国驻克罗地亚大使齐前进和萨格勒布大学校长博拉斯出席活动并致辞。

来自克罗地亚各地的5名中学生和3名大学生参加了笔试、演讲、问答和才艺展示等比赛环节。在才艺展示中，参赛选手展示了笛子演奏、中国舞蹈、中国书法、诗歌朗诵和歌曲演唱等。最终，来自帕任中学的贝尔娜达·佐里契奇（中文名字若琪）和来自萨格勒布大学的瓦妮萨·加扎（中文名字李巧雪）分获中学生和大学生组比赛的冠军。

齐前进在致辞中说，学习中文可以作为更好地了解中国的桥梁，希望参赛选手在比赛中都能够取得好成绩，同时希望能有越来越多的克罗地亚人学习中文，更好地促进两国友谊与合作。博拉斯在致辞中表示，随着中国经济的高速发展，非常有必要学习中文。希望克罗地亚的年轻人都能考虑学习中文。

萨格勒布大学孔子学院成立于2012年，由上海对外经贸大学与萨格勒布大学合办。

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