新华社联合国6月18日电（记者王建刚）6月18日是首个打击仇恨言论国际日。联合国秘书长古特雷斯呼吁警惕互联网和社交媒体煽动和助长污名化和歧视的现象，努力防止和消除仇恨言论。

古特雷斯在致辞中表示，仇恨言论煽动暴力，破坏多样性和社会凝聚力，威胁国际社会渴望加强团结的共同价值观和原则。互联网和社交媒体助长了仇恨言论，使其跨越国界传播。在新冠疫情期间，针对少数群体仇恨言论的传播进一步证明，许多社会极易受到仇恨言论所宣扬的污名化、歧视和阴谋的影响。

古特雷斯说，这种现象助长种族主义、仇外心理和厌恶女性，使个人和社区失去人性，对国际社会促进和平与安全、人权和可持续发展的努力产生严重影响。语言能够被“武器化”，并造成人身伤害，从仇恨言论升级为暴力，在人类社会多次发生的惨剧中起了恶劣作用，从反犹主义所引发的大屠杀，到1994年卢旺达发生的针对图西族的大屠杀中都可以找到依据。

古特雷斯指出，仇恨言论对所有人都是一种危险，打击仇恨言论是所有人的责任。他呼吁国际社会采取行动，“通过促进对多样性和包容性的尊重，尽一切努力防止和消除仇恨言论”。

2019年6月18日，古特雷斯宣布启动“联合国消除仇恨言论战略和行动计划”。2021年7月，联合国大会通过一项关于“促进宗教间和文化间对话和容忍以打击仇恨言论”的决议，并宣布6月18日为“打击仇恨言论国际日”。

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