新加坡贸易与工业部公布的数据显示，今年第一季度新加坡国内生产总值同比增长3.4%。图为新加坡市民走在街头。

邓智炜摄（新华社发）

在全球疫情反复、世界经济复苏放缓的背景下，许多国家通过加大扶持力度、出台帮扶政策、提升劳动者技能等方式，积极搭建企业和求职者双向对接平台，促进了就业环境的改善。

新加坡——

职业培训增强再就业竞争力

本报记者 刘 慧

去年9月，在失业一年后，40多岁的新加坡市民郑同和获聘成为一家室内设计公司的营销经理。在此之前，他曾投出100多份简历都求职未果，当了解到新加坡政府推出的“新心相连”技能提升计划后，他参加了该计划的市场销售课程学习，再次成功就业。

2020年，新加坡政府和持续教育与培训中心、大学等机构合作，推出“新心相连”技能提升计划，为求职者提供一系列培训课程，帮助他们学习行业技能、提高就业能力。在培训期间，参加者每月将获得政府培训补贴，一般能覆盖95%的学费。同时，政府还提供职业咨询和就业援助，帮助他们尽快就业。

今年4月起，新加坡政府将“新心相连”技能提升计划和其他类似培训计划整合，推出了技能创前程职业转换计划。该计划提供涉及制造业、餐饮业以及信息和通信技术等领域的40门课程，为参加者提供3到12个月的培训以及工作或项目实习机会。参加者在选择课程前可以通过咨询服务，找到最能发挥他们自身优势的课程。同时，他们还将获得政府补贴，用于缴纳学费。

通过不断提升民众的技能水平来推动就业和再就业，是新加坡的一项重要政策。新加坡政府非常重视与企业、大学、专业机构等合作，加大人才培养力度，让他们能够与时俱进，保持竞争力。42岁的王友良在2020年底被裁员后，短短两个月内，就通过一项中途转业人士见习计划加入一家零售集团，担任供应链变革分析师。这项计划由参与企业提供见习机会和行业培训，政府和企业共同提供培训补贴。完成培训后，原本已具备10多年数据管理和分析经验的王友良，又掌握了商品计划和供应链管理技能，就业竞争力大大提升。

与此同时，新加坡劳动力发展局和科技局合力开发职业前程配对网站，为民众提供快速和智能化求职服务。劳动力发展局还发起职业联系站，为求职者提供一对一辅导，协助他们发掘自身优势，提高受雇能力，规划就业道路。

除了为民众就业提供有针对性的培训和咨询，新加坡政府还通过向企业提供补贴来推动就业。2020年，新加坡政府推出总值10亿新元（1新加坡元约合4.8元人民币）的招聘奖励计划，鼓励企业在新冠肺炎疫情期间招募更多本地员工。根据该计划，企业每增聘一名本地员工，政府将承担一年内该员工25%的薪水。员工若年满40岁，政府承担的份额则会进一步提高。截至去年8月，已有6.7万家企业通过该计划新聘了近50.9万名本地员工。

据新加坡人力部发布的《2021年劳动市场报告》，当地就业人数在2020年急剧缩减16.66万人后，2021年总就业人数增加了4.14万人。数据显示，新加坡今年第一季度总就业人数增加4.11万人。新加坡《海峡时报》称，随着商业活动继续回暖，新加坡劳动力的复苏预计将在今年持续。

韩国——

提升中小企业就业吸引力

本报记者 张 悦

韩国首尔的小金大学毕业后一直在为韩国大企业的公开招聘做准备，但受疫情影响，韩国大企业的招聘计划接连取消。由于没有工作经验，他也很难在其他中小企业招聘中直接获得工作机会。经人介绍，小金参加了首尔市的青年实习就业帮扶项目，并通过该项目在一家公司获得了实习机会，成功就业。

韩国一直存在较为严重的就业不匹配现象。一方面，许多年轻人毕业后找不到工作；另一方面，中小企业也招不到合适的雇员。由于中小企业整体薪资较低，年轻人宁肯失业几年，也要等进入大企业的机会或者考公务员。据统计，韩国企业中大企业的比例与其他经合组织国家相比明显偏少。新冠肺炎疫情发生以来，大企业纷纷削减公开招聘计划，使这种就业不匹配的情况加剧。

为了提升就业率，在半导体、显示器、汽车用电池等领域，韩国大企业纷纷与大学开设定向培养专业，这些专业的毕业生100%进入合作公司工作。由于就业有保障，这种合同制学科在高校中十分受欢迎。今年以来，韩国各大企业还纷纷表示将通过扩大生产线、加大研发投入等形式，创造更多工作岗位。据韩联社报道，韩国五大企业集团计划在未来5年面向韩国国内共招聘超过26万人。

为了提升中小企业的就业吸引力，韩国政府在制定2022年预算案时，专设中小企业雇用支援经费和青年就业岗位奖励金。在中小企业就业的年轻人，可以申请一个为期两年的政府企业补助金分期储蓄项目。根据该项目，政府、企业还有申请者本人分期向虚拟账户存款，其中政府补贴600万韩元（1元人民币约合193韩元）、企业补贴300万韩元，申请人则自己储蓄300万韩元。从成为企业正式员工开始，申请人工作满两年后无论是否离职，都可以一次性领取1200万韩元的储蓄金。据韩国《亚洲日报》报道，截至2021年7月，共有47.9万人申请了该项目。

2021年1月1日，韩国正式实施《求职者就业促进法》，政府根据该法律推出了《国民就业支援制度》，向求职者提供综合就业支持服务，为低收入求职者提供维持生活的最低收入。各地政府也纷纷跟进，推出多项就业推动措施。首尔市政府开展青年实习就业帮扶项目，采取为求职者提供职业技能培训补贴、为企业提供实习生工资补贴等一系列措施，鼓励企业积极招聘实习生。

“受疫情影响，企业招聘规模大幅缩减，求职的年轻人连积累工作经验的机会都很难获得，企业也很难找到具备所需能力的人才。”首尔市经济政策室室长黄保渊表示，首尔市希望通过青年实习就业帮扶项目解决日趋显著的就业不匹配问题。

今年，首尔市的青年实习就业帮扶项目共招募了70家企业和350名求职者。首尔市根据70家用人企业所需职位情况，选择可提供职业技能学习的培训机构。被选中的求职者需先进行3至4个月的职业培训，再到企业进行3个月的实习，所产生的职业培训费用和实习工资由首尔市政府提供。首尔市每月向企业提供约225万韩元的实习工资补贴，为期3个月。

西班牙——

复合职业教育对接企业需求

本报记者 姜 波

西班牙青年托马斯去年一毕业就找到了工作，成为雷普索尔石油公司在塔拉戈纳化工厂的一名操作员。对他来说，能获得这份工作，还要归功于企业为复合职业教育提供的实习机会。

不久前，西班牙新的职业教育法案正式生效，将此前面向学生的职业教育和面向成人的职业教育整合为一个系统，面向各年龄层开放，培训课时可进行累计并进行专业认证。该法案强调了授课与实习相结合的复合职业教育的重要性，规定在中高级职业教育课程中，企业实习部分最少占比25%。

托马斯前年参加了雷普索尔石油公司为复合职业教育学生提供的实习项目，每周有4天在该公司的化工厂实习。该公司每年会接收化工、管理和财会以及机电等专业的约150名职业教育学生实习，实习结束后近一半的学生都会签约留下工作。“复合职业教育给了我们一个更全面深入了解自己未来职业的机会。”托马斯说。

数据显示，目前西班牙有超过300万人失业，同时，又有近11万个工作岗位找不到合适雇员。西班牙马德里远程大学教授何塞认为，一方面，劳动力市场无法满足一些企业的用工需要；另一方面，刚毕业的年轻人和45岁以上的求职者就业较为困难。这一问题的根源在于培训教育与用工现实存在脱节。

为解决这一问题，西班牙政府于2020年提出完善职业教育体系，在未来4年内扩大职业教育招生规模，提高职业教育覆盖率。政府计划在4年内新增20万个职业教育名额，让更多劳动者尤其是青年劳动者接受系统的职业教育。同时，职业教育计划更加注重以促就业为导向，新增大量数字化和新技术相关课程，例如智能制造、工业数字化维护、网络安全与通信技术等，未来还将推出3D打印、5G和人工智能等课程。据统计，截至目前，已经新增13万个职业培训名额，本学年还将新增8.8万个名额。

此外，为促进青年劳动者稳定就业，西班牙政府于去年底通过了劳工法改革法案，对企业的临时工作合同设置了更加严格的限制，使劳动力市场规范化，减少临时工比例。工作不稳定一直是困扰西班牙劳工市场的一个重要问题，欧债危机时期劳动力市场的灵活性改革使企业更倾向于用工成本更低的临时工。这让西班牙成为欧盟内临时工比例最高的国家之一，连续多年维持在25%左右。

今年25岁的娜塔莉娅不久前刚签了职业生涯的第一份长期劳动合同。两年前，在取得广告与传媒专业硕士学位后，娜塔莉娅先后在多家传媒公司任职，但都是临时工作合同，常常干不了几个月就离职，一直处于不稳定的工作状态。不久前，一家公司向她提供了一个长期工作合同职位，这让她喜出望外，“之前我曾经有一个月处于失业状态，感到非常焦虑，能收到长期工作合同感觉非常开心。”

在新的劳工法改革法案的推动下，今年前4个月西班牙就业市场已签署近200万个长期合同，同比增长181%。全国临时工比例也从此前的25%左右下降到4月的22%，达到历史最低值。

墨西哥——

网络就业平台牵线搭桥

本报记者 彭 敏

西尔维娅是墨西哥城的一名家政服务人员，主要为当地一些家庭和办公场所提供清洁和消毒服务。在墨西哥，家政服务与其他工作相比，工作状态较不稳定，属于非正式工作，不过西尔维娅对目前的工作比较满意。原来，近年来兴起的一批网络就业平台为非正式就业者提供了更广泛的就业机会，也能进一步保障他们的权益。

在墨西哥，家政行业是非正式就业比例最大的行业之一。自2019年以来，在220万家政从业者中，只有约3.35万人加入了墨西哥社会保障体系，网络就业平台的出现正在逐渐改善这一状况。

“通过网络就业平台寻找客户，工作机会更多了，收入也更加稳定透明了。平台还帮我们缴纳社保，我们感到更有保障了。”西尔维娅高兴地说。她口中的网络就业平台Homely已运营6年，不仅为家政服务人员与需要家政服务的雇主牵线搭桥，还能为双方提供保障。

打开Homely网站，可以清楚地看到网站上标明为家政服务人员提供的医疗保险和相关保障，工作以小时计费，每周向家政服务人员的银行账户发放税后工资。对于打扫清洁等家政服务，Homely还提供民事责任保险，解决雇主和家政服务人员的后顾之忧。网站数据显示，目前已经在线促成了超过10万次家政服务。

新冠肺炎疫情期间，墨西哥就业市场受到巨大冲击。目前，该国各项劳动力数据开始逐渐转好。不过，非正式就业比例依旧过高，仍是当前墨西哥政府面临的主要挑战之一。墨西哥国家最低工资委员会技术报告数据显示，今年全国非正式劳动人口超过3100万。他们大多来自贫困阶层，工资较低，没有劳工合同，也无力缴纳社会保险，随时面临收入下降和失业风险。

当前，墨西哥网络就业平台如雨后春笋般出现，对于解决非正式就业人员保障缺失问题颇有助力。这些平台提供的就业机会很多属于正式雇佣关系，并为劳动者缴纳社会保险，提供假期和奖金等福利。墨西哥数字技术法律网技术分析师维奥雷他·冈特雷拉斯认为，网络就业平台已成为让更多非正式就业人员参与稳定就业的重要途径。

墨西哥国家税务局今年第一季度的数据显示，该国已有超过33万人在联邦纳税人登记处注册通过网络就业平台获得收入。这一数字比去年同期增长了50%。墨西哥公共会计师学院财政委员会成员罗伯托·科林表示，网络就业人数激增是疫情期间电子商务繁荣的结果。墨西哥家政服务人员工会秘书长玛利亚德·帕多瓦认为，完善对网络就业平台的监管，将有助于进一步保障就业者的权益，并改善劳资关系。

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《 人民日报 》（ 2022年06月19日 07 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)