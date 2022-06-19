孙卫东

以“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”为主题的金砖国家领导人第十四次会晤即将举行。经过16年的发展，金砖国家合作机制已形成以领导人会晤为引领，以安全事务高级代表会议、外长会晤等部长级会议为支撑，以政治安全、经贸财金、人文交流为“三轮驱动”的多层次合作架构，日益成为新兴市场和发展中国家联合自强、互利合作的重要平台，成为推动完善全球治理、促进共同发展的重要力量。中国是金砖国家合作机制重要成员，为推动金砖合作作出了重要贡献。

中国理念助力金砖国家共塑合作愿景。世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情延宕反复，国际形势不稳定性不确定性明显增加。习近平主席提出构建人类命运共同体、打造人类卫生健康共同体、全球发展倡议、全球安全倡议等重要理念和倡议，有利于绘制共同发展的同心圆，寻求普遍安全的公约数，构筑人类健康的防火墙，凝聚全球治理的正能量，有利于金砖国家以公平正义理念引领全球治理体系变革，提出后疫情时代全球治理的“金砖主张”，有利于提升新兴市场和发展中国家在全球治理中的发言权，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

中国行动助力金砖合作汇聚重要动力。总部位于上海的金砖国家新开发银行，为新兴市场和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源。在厦门成立的金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，成为金砖国家构筑互利共赢、安全稳定的产业链供应链合作体系的亮点。中国发起《全球数据安全倡议》，积极通过金砖国家合作机制等多边平台推动共建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间，促进数字经济健康发展。中国还大力推动金砖国家开展航天、中医药等领域创新合作。联手培育经济增长新动能的中国行动，促进了金砖国家以全面深化经贸、财金、创新、数字经济、绿色发展、减贫等合作为抓手，铺设加速全球发展的“金砖快线”。成立金砖国家疫苗研发中心，推动金砖国家以疫苗合作为重点，拓展公共卫生合作，筑牢抗击疫情的“金砖防线”。

中国方案助力金砖合作拓展未来方向。金砖国家合作机制自成立以来，就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧紧联系在一起。2017年9月金砖国家领导人厦门会晤期间，习近平主席主持新兴市场国家与发展中国家对话会，确立“金砖+”合作模式，回应新兴市场国家和发展中国家期待，为其他国家参与和加强同金砖国家合作提供了有效路径。今年，习近平主席将在北京主持全球发展高层对话会，金砖国家领导人和有关新兴市场国家及发展中国家领导人将共同出席。这必将为金砖合作注入新动力，为全球发展注入更多“金砖力量”，为构建人类命运共同体作出新的“金砖贡献”。

2021年底，我在印度应邀参加金砖国家协调人会议，见证了中国接任金砖国家主席国，并同印度金砖国家事务协调人以及其他金砖国家驻印使节一道，点亮印度传统油灯，寄寓金砖合作光明前景。中国将同各方携手并肩，不断为金砖合作赋能增色，为金砖国家领导人第十四次会晤取得成功共同努力。

（作者为中国驻印度大使）

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)