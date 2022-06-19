本报记者 程是颉

“开放包容、合作共赢的金砖精神代表着全球发展方向，金砖合作的意义超出五国范畴，承载着新兴市场国家和发展中国家乃至整个国际社会的期望。”巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所主任哈立德·拉赫曼日前接受本报记者采访时表示，推进金砖国家扩员进程，将为众多发展中国家带来重要发展机遇。

拉赫曼说，金砖五国都来自新兴市场国家和发展中国家，在经济和产业结构方面有很强互补性，合作基础坚实，合作潜力巨大。自2006年拉开合作序幕，金砖国家就已经从研究报告里的投资概念，逐渐成为新兴市场和发展中国家互利合作的典范。五国间合作稳步扩大，在促进世界经济增长的同时，也完善了全球治理。

“发展是各国人民的共同期盼，是实现人民幸福的关键。”拉赫曼表示，当前，世界经济复苏不平衡进一步加剧全球不平等，发展中国家遭受重创，发达国家也有很多人陷入生活困境。要解决这一问题，必须坚持推动构建开放型世界经济，营造共同发展的有利环境。

“加强经济合作、实现共同发展，是金砖合作的初衷和主线。”拉赫曼观察发现，随着新兴市场和发展中国家群体性崛起，金砖国家新开发银行和应急储备基金成为发展中国家首次自主创立的多边金融机构，为金砖国家开展实质性合作提供了资金支持，也为广大发展中国家打造了金融安全网络。去年，金砖国家新开发银行首轮扩员，更多发展中国家参与并得到了该机构的金融支持，创新性的制度机制和业务模式得到成员国和国际社会的充分肯定。

当前，百年变局和世纪疫情交织，世界进入新的动荡变革期。拉赫曼认为，以金砖国家为代表的广大发展中国家应进一步加强战略沟通协调、增强政治互信。“金砖国家自成立之初，其意义就不止于五国本身。金砖国家倡导进一步完善全球治理体系，提升发展中国家话语权，为应对全球性挑战贡献重要多边力量。可以说，‘金砖+’进程在此时承载了众多发展中国家的期待，代表新时代南南合作的发展趋势，同时也将进一步提升这一机制的代表性和影响力。”

金砖国家领导人第十四次会晤即将举行，拉赫曼期待本次会晤在继续推动金砖国家务实合作的同时，进一步探讨如何在更高层级、更广领域、更大范围开展“金砖+”合作，推动“金砖+”活动常态化、机制化，为金砖合作注入更多新活力。

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 03 版）

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