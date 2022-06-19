当前国际形势下，金砖国家领导人第十四次会晤达成什么成果、发出什么声音，具有重要风向标意义。中国将同各成员国一道，坚定弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，推动构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代

习近平主席将于6月23日在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤。在世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开的当下，中方期待通过举办金砖国家领导人第十四次会晤，围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”主题，同其他金砖国家一道，全力推动金砖合作走深走实，深化金砖战略伙伴关系，为金砖合作描绘新蓝图，为维护世界和平与稳定、促进全球发展与繁荣作出更大贡献。

金砖国家合作机制走过16年光辉历程，已成为具有全球影响的南南合作平台。中国高度重视金砖国家合作机制，加强同金砖国家合作始终是中国外交政策的优先方向之一。2013年以来，习近平主席连续9年出席金砖国家领导人会晤，提出一系列推动金砖国家合作机制发展、加强金砖国家合作的重要主张和倡议。2017年，习近平主席在厦门主持金砖国家领导人第九次会晤，开启金砖合作第二个“金色十年”，在金砖合作进程中留下了鲜明的中国印记。中国坚定认为，金砖合作顺应经济全球化、世界多极化、国际关系民主化的历史大势，反映新兴市场和发展中国家群体性崛起的时代浪潮，代表世界格局和国际秩序演变调整的前进方向，必将长期保持生机活力，不断为世界和平发展作出积极贡献。

“明者因时而变，知者随事而制。我们在推进金砖合作的道路上，要顺应时代变化，做到与时俱进。”习近平主席在金砖国家领导人第十三次会晤上强调。近年来，中国积极推动金砖合作因应时代变局，为应对全球挑战发挥金砖作用。当经济全球化不断遭遇逆风，中国提出金砖国家应“推动建设开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化，合力打造新的全球价值链，实现经济全球化再平衡，使之惠及各国人民”；当新冠肺炎疫情威胁各国人民生命健康和经济发展，中国强调金砖国家“要坚持团结协作，合力克服疫情挑战”；当多边和单边、公道和霸道之争日益凸显，中国主张金砖国家“要坚定维护国际公平正义，高举多边主义旗帜，捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序”；当南北发展鸿沟不断增大，中国强调金砖国家“要推动共同发展，坚持以人民为中心的发展思想，全面落实2030年可持续发展议程”。正是通过持续为应对全球挑战贡献智慧和力量，金砖国家的影响力不断扩大。

当前国际形势下，金砖国家领导人第十四次会晤达成什么成果、发出什么声音，具有重要风向标意义。作为今年金砖国家主席国，中国稳步推进政治安全、经贸财金、人文交流、可持续发展和公共卫生等领域合作，迄今已成功举办70多场会议和活动，为即将举行的金砖国家领导人会晤奠定了坚实基础。中国推动金砖合作增强实效，在全球治理、疫苗、粮食安全、供应链、航天等领域达成重要成果，展现金砖国家团结协作、共克时艰的坚定决心。中国推动金砖合作聚焦发展，积极为落实联合国2030年可持续发展议程贡献力量。金砖国家领导人和有关新兴市场国家及发展中国家领导人将共同出席全球发展高层对话会，必将为国际发展合作注入新的动力。中国推动金砖合作展现开放包容。在卫生、环境、发展、教育、人文等领域，中国举办多场“金砖+”活动，“金砖+”外长对话会聚焦在全球治理中发挥新兴市场和发展中国家作用，有效促进了新兴市场和发展中国家团结合作。

尽管百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出，但和平与发展的时代主题没有变，各国人民对美好生活的追求没有变，国际社会同舟共济、合作共赢的历史使命也没有变。作为国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家坚定信心、把握大势，准确识变应变，定能为处于新的动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。中国将同各成员国一道，坚定弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，推动构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代，为构建人类命运共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)