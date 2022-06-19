金砖国家领导人第十四次会晤即将举行。本次会晤以“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”为主题，强调推动构建更加全面、紧密、务实、包容的金砖伙伴关系，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。多位国际人士在接受本报记者采访时，高度肯定金砖合作取得的成就，热切期待金砖国家全面深化各领域合作，为促进世界和平与发展作出更大贡献。

“推动金砖国家合作不断取得新成果”

当前，国际局势复杂严峻，世界经济复苏充满不确定性，金砖国家作为新兴市场和发展中国家间的重要合作机制，已经成为促进世界经济增长、推动全球治理体系变革、维护国际和平稳定的关键力量。南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃期待金砖国家利用其日益增强的政治互信、经济互补性和广阔的市场，“助力后疫情时代世界经济复苏，推动国际政治、经济秩序朝着更加公正合理的方向发展”。

巴西金砖国家政策研究中心研究员保罗·罗贝尔表示，金砖国家合作机制成立以来，成果不断落地，领域不断拓宽，“期待金砖国家进一步挖掘在农业、科技和能源等领域的合作潜力，推动金砖国家合作不断取得新成果”。

俄罗斯亚太地区研究中心主任、俄中友好协会副主席谢尔盖·萨纳科耶夫表示，当前全球发展面临严峻局面，即将举行的金砖国家领导人会晤将成为群策群力、集思广益的重要平台，有助于完善金砖国家合作机制，推动世界经济走出困境，开启全球发展的新时代。

“金砖国家都是其所在地区的发展中大国，是世界经济中不可忽视的重要力量，引领着区域乃至全球经济贸易增长。”印度德里大学教授阿西注意到，作为今年金砖国家主席国，中国对加强金砖国家合作提出殷切希望，强调要坚持互利共赢，加强经济合作，拓展贸易和投资、科技创新、绿色低碳等领域合作。他表示：“金砖国家加强团结合作，将为国际社会注入更大发展动力。”

“金砖国家合作机制承载着新兴市场国家和发展中国家促进世界和平发展、开创美好未来的期望。”沙特阿拉伯费萨尔国王伊斯兰研究中心资深研究员马吉德表示，金砖国家人口约占世界总人口42%、金砖国家经济总量约占世界经济总量1/4，是国际舞台上一支举足轻重的力量，有能力引领全球经济冲破疫情阴霾，为存在诸多不确定性的全球经济注入信心和动力。

“中国是金砖国家合作机制的重要推动者”

从加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系到成立金砖国家疫苗研发中国中心，从牵头成立金砖国家职业教育联盟到启动金砖国家职业技能大赛……中国与各方一道，推动金砖合作持续迈出新步伐、取得新进展。今年中国接任金砖国家主席国以来，推动金砖合作在多个领域取得重要成果，为金砖国家领导人第十四次会晤奠定了坚实基础。

“在世界面临诸多不确定性的当下，中国再度担任金砖国家主席国具有重要意义。”萨纳科耶夫表示，习近平主席强调，中国愿同包括金砖国家在内的世界各国一道，加快落实联合国2030年可持续发展议程，稳步推进全球发展倡议落地落实，共同构建全球发展共同体。“中国为把金砖合作提升到更高水平作出了重要贡献，期待金砖国家充分讨论、加强协调，推动金砖框架下金融、经贸、科技创新、传染病防治、供应链等诸多领域的合作迈上新台阶。”

当前，全球经济复苏脆弱乏力，发展鸿沟加剧，气候变化、数字治理等挑战严峻。蒙亚埃高度评价中国为金砖国家及国际社会应对现实挑战提出的中国倡议。“中国担任金砖国家主席国，为国际发展合作再添‘金砖动力’。尤其令人称道的是，中国持续践行互利共赢的理念，引领金砖国家应对全球挑战。” 他举例说，在公共卫生领域，中国是金砖国家应对新冠肺炎疫情和加强南南合作的关键；在经济领域，去年，中国同非洲和拉美地区的贸易额同比均出现大幅增长，金砖国家经济合作在促进全球经济复苏中发挥了重要作用；中国还通过共建“一带一路”助力发展中国家克服当下面临的多重困难。

今年3月，金砖国家疫苗研发中心在线启动。印度国立伊斯兰大学国际关系学院中国问题研究中心教授沙海丽表示：“新冠肺炎疫情仍处于大流行状态，医疗卫生是一个不容忽视的重要领域，金砖国家有责任加强在这方面的交流与合作。”

“中国是金砖国家合作机制的重要推动者，担任主席国以来为促进成员国之间开展更加富有成果的交流合作作出了重要努力和贡献。”巴西《商业导报》总编辑马科斯·德奥利维表示，近年来，金砖国家在经贸、创新、教育和可持续发展等领域合作成效显著。“巴西和中国同为发展中大国，双方在多个领域的合作已达到相当高水平。我坚信，巴中合作将在金砖等多边框架下继续蓬勃发展。”

俄罗斯战略研究所高级专家伊韦塔·弗罗洛娃表示，此次金砖国家领导人会晤将掀开国际合作史上崭新的一页，为世界和平与发展作出新的重要贡献。在金砖国家合作机制下，粮食安全、绿色经济、科技创新等各领域合作具有广阔前景和巨大潜力。

“促进金砖合作的开放性和包容性”

金砖国家合作机制自成立以来，就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧紧联系在一起。5年前，习近平主席倡议提出“金砖+”合作模式，得到各方积极支持和热烈响应，提升了“金砖”价值。今年，中方提议启动金砖国家扩员进程，不久前举行的金砖国家外长会晤就支持推进扩员进程达成一致。

南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，金砖“扩容”不仅展现了金砖国家开放包容的形象，也能够回应新兴市场国家和发展中国家的期待，有利于提升金砖国家的代表性和影响力，为世界和平与发展作出更大贡献。在他看来，金砖国家持续扩大影响、深化合作，必将进一步成为促进世界经济增长、完善全球治理的重要力量之一。

“阿根廷一直与金砖机制保持着紧密联系，希望加入金砖大家庭。”阿根廷天主教大学教授、阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托表示，金砖国家扩员有利于增进南南合作，为新兴市场国家和发展中国家共同发展创造更大机遇。“尤其是在面对疫情、能源资源短缺和粮食安全等严峻挑战时，世界比以往任何时候都更需要像‘金转+’这样的合作模式。”

弗罗洛娃表示，中方积极支持金砖国家启动扩员进程引发了国际社会的广泛关注。“金砖国家扩员不仅有利于促进金砖合作的开放性和包容性，也有利于通过南南合作的方式，进一步提升发展中国家的话语权，并促进各国自身的繁荣稳定。”

萨纳科耶夫说，金砖国家奉行开放包容的合作理念，正吸引越来越多的国家希望参与其中，“这再次证明了习近平主席提出构建人类命运共同体重大倡议是正确、及时的”。“‘金砖+’模式丰富了金砖国家合作的内涵，扩大金砖国家的全球伙伴关系网络，加强了金砖国家同其他新兴市场和发展中国家的团结合作。金砖国家合作机制顺应世界多极化和经济全球化的发展趋势，期待金砖国家为推动建立更加公正、平等、公平、民主的国际政治经济新秩序作出新的更大贡献。”

（本报北京、约翰内斯堡、里约热内卢、莫斯科、开罗、布宜诺斯艾利斯6月18日电 记者俞懿春、苑基荣、李培松、邹松、毕梦瀛、陈一鸣、张光政、隋鑫、黄培昭、姚明峰）

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 03 版）

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