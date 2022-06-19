新华社北京6月18日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰媒体18日援引乌谈判代表团团长、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚的话报道，乌克兰可能会在8月底恢复与俄罗斯的谈判。白俄罗斯总统卢卡申科17日说，白俄罗斯不打算与乌克兰发生战争。

——乌克兰国家通讯社18日援引阿拉哈米亚的话报道，在乌军将俄军逐出乌领土或俄军主动撤退至2022年2月24日之前位置的前提下，乌克兰可以考虑与俄罗斯达成一项最低限度的协议。

——俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫18日在社交媒体上说，他对俄乌代表团可能于8月恢复的谈判“是否有话可聊以及能和谁聊”持怀疑态度。

——卢卡申科17日在国内视察生产工作时说，西方国家正试图将白俄罗斯卷入在乌克兰的冲突。白俄罗斯不应卷入，也不应制造战争，只需保护自己的土地。白俄罗斯只有在被进攻后才会进行反击。他认为，美国和西方持续在经济上和武器上支持乌克兰是为了延续战争。

——乌克兰国家通讯社18日援引乌各地军事部门消息报道，截至当日上午，俄军在卢甘斯克地区对北顿涅茨克市周边的锡罗季诺和博罗夫斯科耶发动了空袭，北顿涅茨克市的战斗还在继续。在顿涅茨克地区，俄军继续炮击乌军前线地区。俄军还在夜间用巡航导弹攻击了敖德萨地区。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫18日通报，俄军在克列缅丘格和利西昌斯克等地使用高精度武器摧毁了乌军炼油设施和燃料储存设施，并在顿涅茨克地区打击了乌军的12个火炮阵地。俄防空部队在卢甘斯克地区击落乌军1架苏-25战机和1架米-24直升机，在赫尔松、哈尔科夫、扎波罗热和卢甘斯克等地击落8架乌军无人机。此外，俄军还在顿涅茨克、卢甘斯克和哈尔科夫等地拦截4枚“圆点-U”导弹和24枚“飓风”多管火箭炮弹。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18日说，欧盟日前发表的有关制裁俄罗斯不会威胁全球粮食安全的声明“毫无价值”。欧盟未考虑反俄制裁对自身和第三国的经济影响，只在口头上强调关注受粮食危机影响的国家的利益。她要求欧盟停止误导国际社会。（参与记者：李铭、李东旭、鲁金博、黄河、华迪）

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