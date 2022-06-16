彭博社记者：习近平主席已同多国领导人就乌克兰局势深入交换意见，但中国和乌克兰领导人尚未通话。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们重视发展中乌关系，愿保持中乌各领域合作势头。目前，中乌之间保持着顺畅沟通，我们将继续为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用。

深圳卫视记者：在6月15日《联合国海洋法公约》第32次缔约国会议上，中国候选人唐勇博士当选大陆架界限委员会委员。请问发言人能否进一步介绍相关情况？

汪文斌：6月15日《联合国海洋法公约》第32次缔约国会议上，中方候选人唐勇博士成功连任大陆架界限委员会委员，任期为2023年至2028年。我想借此机会对所有支持中方候选人的《联合国海洋法公约》缔约国表示诚挚感谢，也祝贺其他国家的委员当选。

委员会由《公约》设立，负责审议沿海国外大陆架提案，中方一直高度重视并大力支持委员会工作。此次中方候选人得到大多数《公约》缔约国的广泛支持，反映了国际社会对其资质和能力的认可，也是对中方恪守包括《公约》在内的国际海洋法、坚持真正多边主义的充分肯定。我们深信，中方委员必将进一步为委员会工作作出积极贡献。

法新社记者：美国国务院发言人对中俄元首昨天通话表示关切，称选择同普京站在一起的国家将“不可避免发现自己是站在历史错误的一边”。中方对此有何评论？

汪文斌：中方始终从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，独立自主作出判断。我们始终站在和平一边，站在公道一边。

当美国违背承诺，连续推动北约东扩，使欧洲再次陷入冲突对抗的时候，中国积极倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，呼吁建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。当美国叫嚷要战斗到最后一个乌克兰人、为冲突拱火浇油的时候，中国积极劝和促谈，指出国际社会应当支持俄乌双方谈下去、而不是打下去。当美国大搞极限制裁施压、危机外溢效应日益扩大蔓延的时候，中国坚决反对把世界经济政治化、工具化、武器化，强调不能让国际经济合作几十年努力的成果毁于一旦，更不能让各国老百姓为此付出沉重代价。谁站在正确的一边，世人自有公论。

俗话说，走夜路吹口哨——给自己壮胆。美方一再表白自己是站在历史正确的一边，这是不是一种心虚的表现呢？

路透社记者：卡塔尔世界杯组织方再次对其网站做出修改。外交部对此有何评论？

汪文斌：我不了解你提到的有关情况。我们此前已向大家介绍过中方立场。台湾是中国的一部分，坚持一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识。我们相信有关方面会遵守一个中国原则，根据国际体育赛事的一贯做法处理相关事宜。

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