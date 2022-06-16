人民网曼谷6月16日电 （记者刘慧）16日，泰国数字经济和社会部、数字经济促进局、GSMA亚太5G产业协会和华为公司等在泰国曼谷共同举办“2022年泰国5G峰会”。泰国总理兼国防部长巴育主持了开幕式并见证5G联盟成立。超过1000名政府官员、研究人员、合作伙伴和媒体齐聚一堂，讨论5G技术如何推动产业数字化转型，为产业创造新价值。

2022年泰国5G峰会重点关注5G的商业潜力和应用案例，通过分享5G技术商用的行业实践，普及5G技术的应用，繁荣泰国5G商业生态，通过“泰国5G联盟”实现泰国成为“东盟数字中心”的目标。

巴育以“区域5G领导者”为题发表主旨演讲。他表示，政府已指派数字经济和社会部制定政策框架和行动计划，以促进5G技术的应用，鼓励基于5G开发新产品和服务，并构建5G产业生态。此外，该行动计划将加强与华为等私营公司合作，推动公共和私营部门之间的协同，促使5G与泰国各产业融合，提升泰国竞争优势，迈向泰国4.0时代。

巴育在致辞中指出：“2022年泰国5G峰会将成为国内外合作的新起点，这有助于发展数字初创企业和数字劳动力，将促进泰国成为亚太地区的5G技术领导者。”

“泰国5G联盟”由数字经济促进局、政府机构和私营部门代表以及产业协会组成。该联盟旨在推动5G在各行业领域应用，促进泰国5G生态系统的发展，释放泰国数字经济动能，平等、有效地提高人们的生活质量。

泰国数字经济和社会部长猜武表示：“技术发展和数字创新在各行业的数字化转型上发挥着关键作用。5G技术是国家未来经济和社会转型的重要组成部分。”

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