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综述：多国政府官员和专家学者高度评价中国防治荒漠化成就

2022年06月16日19:50 | 来源：新华社
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　　新华社北京6月16日电 综述：多国政府官员和专家学者高度评价中国防治荒漠化成就

　　新华社记者

　　6月17日是第28个世界防治荒漠化和干旱日。荒漠化是全球共同面临的严峻挑战。近年来，在习近平生态文明思想的指引下，中国积极行动，形成了政府主导、全民参与、科技支撑、法规保障的治沙模式，取得了显著成效，多国政府官员和专家学者近日接受采访时给予高度评价。

　　《联合国防治荒漠化公约》（以下简称《公约》）秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥在接受新华社记者专访时说，中国是“土地修护方面做法领先的国家之一”。

　　几内亚环境和可持续发展部官员塞库·席拉说，中国一直走在正确的可持续发展道路上，在防治荒漠化方面取得了显著成就，为许多其他国家做出榜样。

　　肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔认为，在过去十年中，中国为促进环境保护和可持续发展做出了重大努力，取得了很多成就，通过坚持不懈的荒漠化防治以及一系列植树造林活动，使得众多的森林、草场得以恢复。

　　埃及气候与环境专家马格迪·阿拉姆说，中国在防治荒漠化和发展绿色经济方面取得了不俗的成绩，曾被破坏的一些生态系统得以修复，中国在全球防治荒漠化方面的贡献非常突出。

　　伊拉克环境部长贾西姆·法拉希说，伊拉克是世界上受气候变化影响最严重的国家之一，我们渴望学习中国经验，在伊拉克植树造林，恢复植被覆盖。中国在大面积修复耕地、阻止土地退化、利用新技术新方法防治荒漠化等方面的经验值得称赞和深入研究，我们期待与中方合作，借鉴中国防治荒漠化的经验。

　　蒙古国自然环境和旅游部长巴特额尔登表示，中国在防治荒漠化及绿化方面做得非常出色。感谢中国一直以来向蒙古国力所能及地提供技术、设备等多方面的支持。目前，蒙古国正在全国范围内逐步展开“种植十亿棵树计划”。中国的绿化经验对蒙古国十分重要。

　　席拉说，几内亚非常认同中国可持续发展理念，赞赏中国的务实态度和经验技术。非洲萨赫勒地区森林面积逐年减少，荒漠化逐渐加重，亟待寻求行之有效的措施走出困境，中国防治荒漠化的经验值得萨赫勒地区国家借鉴。（执笔记者：罗国芳；参与记者：郑扬子、董亚雷、凡帅帅、阿斯钢、姚兵、李卓群、张毅荣、黄燕）

(责编：崔译戈、杨牧)

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