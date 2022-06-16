针对美国务院发言人日前发表声明称“选择同俄方站在一起的国家将不可避免地发现自己站在历史错误的一边”，外交部发言人汪文斌6月16日在例行记者会上答问时表示，谁站在正确一边，世人自有公论。

汪文斌说，中方始终从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，独立自主作出判断。“我们始终站在和平一边，站在公道一边。”

汪文斌表示，当美国违背承诺，连续推动北约东扩，使欧洲再次陷入冲突对抗的时候，中国积极倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，呼吁建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。当美国叫嚷要战斗到最后一个乌克兰人、为冲突拱火浇油的时候，中国积极劝和促谈，指出国际社会应当支持俄乌双方谈下去、而不是打下去。当美国大搞极限制裁施压、危机外溢效应日益扩大蔓延的时候，中国坚决反对把世界经济政治化、工具化、武器化，强调不能让国际经济合作几十年努力的成果毁于一旦，更不能让各国老百姓为此付出沉重代价。谁站在正确一边，世人自有公论。

“俗话说，走夜路吹口哨——给自己壮胆。美方一再表白自己站在历史正确的一边，这是不是一种心虚的表现呢？”他说。（记者冯歆然）

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