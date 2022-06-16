人民网里约热内卢6月15日电 （记者毕梦瀛、吴杰）当地时间6月15日，由中国驻哥伦比亚大使馆、哥伦比亚文化部和体育部、哥伦比亚汉语桥俱乐部及哥中友协共同举办的第二届哥伦比亚生肖自行车装饰大赛线上颁奖典礼成功举办，中国驻哥伦比亚大使蓝虎，哥伦比亚文化部长马尤洛、体育部长埃雷拉以预录视频方式致辞。

哥伦比亚生肖自行车装饰大赛海报。中国驻哥伦比亚大使馆供图

蓝虎表示，虎年生肖自行车大赛的成功举办对中哥两国都有深刻意义。哥伦比亚“自行车运动王国”的美誉与中国传统生肖文化精彩合璧，谱写了新时代交流互鉴、相识相知的华彩乐章。面对新冠肺炎疫情等众多挑战，中哥两国人民将在相互认知中增进理解，在相互合作中积累信任，在文化交流与文明互鉴中携手共建美好地球家园。

马尤洛表示，生肖自行车装饰设计大赛自去年创办以来，深受哥伦比亚民众喜爱，中国传统文化的价值理念正日益为世人所认可，虎年一定会给两国人民战胜疫情和困难的信心与力量。

埃雷拉表示，今年两国共同见证了一系列文化体育盛事。北京成功举办冬奥会，哥伦比亚也派出运动员赴华参赛，上半年哥中双方联合举办了以“共聚奥运 共享未来”为主题的绘画大赛，文化交流活动使两国人民互动日益频繁。

此次活动共有成人、青少年团体及个人组选手参赛，遍及哥伦比亚全国各地大中小学、社会团体、在华留学生、华裔新生代等各社会阶层。作品以自行车为载体，既有用可回收材料制作的装饰性生肖虎，也有铁盆、石膏等制作的巨型生肖虎，可谓融汇中西、创意独具，表达了民众对中华生肖文化的敬意与热爱。

特约嘉宾胡里亚娜、中国教育部科技委主任赵沁平院士，哥伦比亚环境部前副部长、全国大学联合会主席加维里亚，五位哥伦比亚前驻华大使，哥伦比亚国家电视台台长加西亚，中国驻哥伦比亚大使馆文化参赞朱晓燕、经商参赞董蔚等30位评委分别通过网络平台为选手打分，产生了成人团体组、个人组和青少年团体组、个人组前三名及特别荣誉奖、最佳人气奖及20名幸运观众奖。

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