人民网莫斯科6月16日电 （记者荣翌）6月16日，在第25届圣彼得堡国际经济论坛框架下，“俄罗斯-中国”商务对话在俄罗斯圣彼得堡市举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯工业企业家联盟主席邵欣出席活动并致辞。俄罗斯中国总商会会长、中诚通国际投资有限公司总经理周立群与俄罗斯科学院远东研究所所长巴巴耶夫共同主持了本次商务对话。

张汉晖在致辞时表示，面对新冠肺炎疫情、全球经济下行、国际市场震荡等多重考验，中俄不断加大彼此战略支持，深化利益交融，两国经贸合作逆势前行，显示出强大韧性。2021年，中俄贸易额超1400亿美元，创历史新高。今年前5个月，中俄贸易额逆势大幅增长28.9%，达658亿美元。中俄双边贸易增势好、项目合作成色足、合作领域亮点多，显示出强大韧性。张汉晖大使指出，双方将继续本着相互尊重、平等互利的精神开展正常经贸合作。

邵欣表示，中俄双方合作不仅让中国商品拥有了更大市场份额，也为俄罗斯农产品打开了中国市场。中俄两国商协会组织将进一步为促进两国企业间的务实合作发挥积极作用。

周立群表示，中俄经贸合作发展前景广阔，双方进一步优化贸易结构，加强战略性大项目合作，扩大本币结算规模，把科技创新、绿色低碳作为双方合作新的增长点，实现中俄地区经贸合作的新突破。他呼吁中俄各界以本次商务对话为契机，探索新形势下合作的新举措，同心合力推动中俄经济合作向更高层次、更高质量、更高水平迈进。

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌表示，今后，中国贸促会将立足新发展阶段，进一步用好双多边工商合作机制，与各国工商界加强合作、并肩前行，共促开放融通，在拓展经贸往来上开辟更广阔空间。

青岛市委常委、青岛上合示范区管委会主任张新竹表示，上合示范区聚焦互惠互利，联通经贸合作之“桥”；深耕互联互通，畅通开放之“路”；强化贸易引领，加速要素耦“合”；聚力产能升级，凝聚合作共“识”；瞄准模式创新，彰显时代之“新”。希望以本次活动为契机，进一步深化中俄地方间经贸合作，为构建更加紧密的上合组织命运共同体作出新贡献。

中国国际金融股份有限公司首席执行官、董事长黄朝晖表示，科技进步是世界经济格局变化的最主要推动力，资本市场和证券行业在推动创新发展中发挥着越来越重要的作用。中金公司将依托在跨境金融领域合作方面具有的得天独厚优势以及丰富的国际业务经验，为国际经贸往来和金融领域合作做出更多贡献。

俄罗斯驻华商务代表阿列克谢·达赫诺夫斯基、俄中实业家理事会执行董事叶甫根尼·马尔金、俄罗斯联邦工商会副会长弗拉基米尔·帕达尔科、俄罗斯铁路公司第一副总经理谢尔盖·巴甫洛夫、俄中商务园总经理陈志刚等中俄两国政府、工商界代表参会并发表了主题演讲。

“俄罗斯-中国”商务对话自2018年以来，已连续成功举办多届，成为圣彼得堡国际经济论坛、俄罗斯东方经济论坛框架下中俄双方的重要活动之一，也是中俄两国政府、工商各界深入研讨双边务实合作新机遇、新思路、新举措的重要平台，为促进中俄经贸合作高质量发展发挥了积极作用。

圣彼得堡国际经济论坛自1997年创办以来，走过了25年发展历程，已成为重要的国际大型经济论坛。今年论坛的主题为“新世界 新机遇”，将就当前形势下俄罗斯与新兴市场国家共同面临的全球性问题展开深入研讨。

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