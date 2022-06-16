新华社广州6月16日电（记者毛鑫）广东省公安厅禁毒局16日通报，按照公安部“净边”专项行动部署，中国联合柬埔寨警方，共同破获一宗特大跨境贩毒案，抓获犯罪嫌疑人49名，缴获冰毒350千克。

据警方通报，2020年10月，广州市禁毒部门在对一涉毒线索进行分析时，发现一个以黄某等人为主的跨境贩毒犯罪团伙。专案组对该团伙进行深入调查，进一步掌握了该团伙组织架构及运作模式，并发现该团伙计划在国内多地及柬埔寨活动，策划毒品交易。经中柬双方通报相关情况后，柬埔寨警方将此案列为柬方开展中柬执法合作的重点案件进行督办。

2021年下半年，中柬两国执法人员并肩作战，发现涉案毒品已运抵柬埔寨金边某别墅。结合前期侦查，警方判断团伙成员将在别墅内完成毒品夹藏工序后再伺机走私出去。与此同时，中国国内多地警方也掌握了相关成员在中国境内的活动规律和落脚点，联合收网时机已经成熟。

2021年12月24日晚，中柬两国同步开展收网行动。在柬埔寨金边某别墅及当地赌场，中柬联合工作组执法人员抓获主犯黄某、李某、孙某等5名团伙主犯，以及其他15名涉案人员，缴获冰毒350千克及伪装物一批；广东、山东、天津、福建、湖北、海南等省市警方在广州、淄博、天津、福州、武汉、海口等地出击，将陈某、林某、于某等29名犯罪嫌疑人抓获。

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