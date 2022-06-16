新华社纽约6月15日电 综述：美联储激进加息冲击国际市场

新华社记者刘亚南

面对持续高通胀重压，美国联邦储备委员会15日宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息。

6月15日，在美国首都华盛顿，美联储主席鲍威尔出席新闻发布会。新华社记者 刘杰 摄

美联储决策机构联邦公开市场委员会当日公布的经济预测数据显示，美联储官员对今年年底联邦基金利率的预测中值为3.4%，明显高于3月预测的1.9%。

持续高通胀之下，市场已经预期美联储会激进加息，这导致近几日全球一些股市出现大幅下跌，日元、英镑和欧元等主要货币对美元汇率明显走低。

美国劳工部10日公布的数据显示，美国5月消费者价格指数环比涨幅为1%，同比涨幅达8.6%，均高于市场预期和4月数据；该指数的同比涨幅创1981年12月以来最大值。

嘉盛集团资深分析师福阿德·拉扎克扎达表示，导致股市大幅抛售的原因有很多，但主要归结于通胀压力。通胀过热让美欧央行不得不收紧政策以应对通胀。而另一方面，投资者的投资组合遭遇重创，进一步助长了抛售行情。

日本财务省、日本央行和日本金融厅日前联合发布声明，对近期日元汇率大幅下跌表示担忧。日本央行行长黑田东彦13日警告，日元大幅贬值增加了经济前景的不确定性。

经过多年的超宽松货币政策， 欧洲中央银行9日宣布自7月1日起停止净资产购买，并计划7月加息25个基点。在此之后， 欧元区南部成员国政府债券收益率明显上升。

市场担忧，随着欧洲央行结束购债，债务负担沉重的欧元区国家融资成本将大幅攀升，可能带来债务危机风险。

欧洲央行理事会15日就当前市场形势召开临时会议，商讨应对之策，也引起了各方关注。分析人士认为，欧洲央行选择在美联储公布货币政策决议前召开临时会议，可能意味着欧洲央行一定程度上担心美联储大幅加息给风险资产带来影响，加剧欧洲主权债券市场碎片化。

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