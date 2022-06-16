新华社新德里6月16日电 专访：期待金砖机制为和平与发展发挥更大作用——访印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼

新华社记者胡晓明

印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼日前在接受新华社记者采访时表示，金砖机制为发展中国家表达关切和愿望提供了平台，期待这一机制为和平与发展发挥更大作用。

谈到今年的金砖国家领导人会晤，库尔卡尼说，此次会晤是今年多边关系互动的重要事件。期待会晤聚焦金砖国家的未来，探讨如何使金砖机制发挥更大作用。

库尔卡尼表示，金砖机制建立以来，五个成员国领导人定期会晤，就各国和全球共同关心的问题交换意见。在不断变化的国际环境中，一些新兴市场和发展中国家的经济和政治重要性日益增长，其为地区和世界和平事业作出贡献的潜力不容忽视，将这些国家纳入“金砖+”，将使这一平台更具代表性。

库尔卡尼指出，在当前这个时代，只有“众行”而不是“独行”，各国才能走得更远。中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议等着眼全人类的未来，这些倡议对国际社会大有裨益。

在他看来，当前，世纪疫情同百年变局叠加共振，国际格局加速演变，世界经济复苏任重道远。在此背景下，作为新兴市场和发展中国家代表，金砖国家必须积极行动，稳定全球经济形势，加快全球经济复苏步伐，有力推动公平发展议程重回全球政治舞台。

库尔卡尼指出，疫情对各国社会正常生活造成了严重而长期的破坏。疫情告诉人们，面对全球性危机，必须通过全球合作的方式应对。金砖国家和其他新兴市场国家联合行动有助于促进全球经济复苏。同时，各方也应在地缘政治冲突等议题上加强对话与合作。

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