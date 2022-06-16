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第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛柬埔寨赛区决赛举行

2022年06月16日18:45 | 来源：新华网
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　　新华社金边6月16日电（记者吴长伟）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛柬埔寨赛区决赛16日在金边举行。

　　本次比赛主题为“天下一家”。受疫情影响，决赛以线上形式举行，分为演讲、才艺展示、中国文化知识问答三部分。来自金边皇家大学的少秀美从17名决赛选手中脱颖而出获得冠军，她将代表柬埔寨参加第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛。来自亚欧大学的程宝佳和孙振峰分别获得最佳才艺奖和最佳网络人气奖。

　　少秀美在比赛演讲中表示，柬中友谊牢不可破，“一带一路”理念在柬埔寨深得人心，希望两国共同努力，建设更加美好的未来。

　　程宝佳说，疫情虽然给海外学生们学习中文带来种种困难，但他们没有放弃，孔子学院也没有放弃，大家积极克服困难，学好中文，了解中国文化，也对中国有了更全面的认识。

　　本次比赛由中国驻柬埔寨大使馆和教育部中外语言交流合作中心主办，柬埔寨皇家科学院孔子学院和马德望大学孔子学院承办。据皇家科学院孔院中方院长甘敏介绍，此次比赛共有来自金边皇家大学、棉芷大学等8所大学的37名选手参加初赛，人数是2018年以来最多的一次。

(责编：崔译戈、杨牧)

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