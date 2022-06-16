新华社巴西贝伦6月15日电 通讯：金砖合作铺就巴西城市可持续发展之路

新华社记者罗婧婧 巴勃罗·朱利亚诺

在巴西北部的新巴西市，多处路段的柏油马路和下水道设施今年陆续竣工，让居民感受到生活质量实实在在的改善。以新巴西市为代表，巴西北部的帕拉州正借助金砖国家新开发银行的贷款推进城市项目，铺就该地区可持续发展之路。

2018年3月，金砖国家新开发银行正式批准向帕拉州政府贷款5000万美元用于城市可持续发展项目建设。2021年3月，新开发银行批准向该州交通基础设施项目贷款1.53亿美元，在该州五个地区铺设总长475公里的道路，以减少物流运输的时间和成本，增强城市间的连通性。

帕拉州城市开发与公共建设部资料显示，项目涉及帕拉州跨亚马孙高速公路沿线九个县市约34万居民，旨在通过卫生、道路、通信基础设施建设实现该地区经济社会一体化发展。

新巴西市是这九个县市之一，沥青路面铺设和下水道建设是该市基础设施项目的主要内容，道路建设长度约17公里，已完成逾11公里，计划今年8月全部完工。

佩德雷·莱奥·施耐德学校在新巴西市市中心附近。“我们已经期待柏油路面很久了。这个社区非常老，土路冬天泥泞，老师、学生们进门一脚泥，教室的地面、墙面也都是泥。夏天就全是土，”校长玛列特·罗德里格斯说，“有了柏油路，孩子们的出勤率必然更高。”

阿莉内·费托萨的小酒吧开在不远的坡道下，她女儿索菲亚在佩德雷·莱奥·施耐德学校上幼儿园。对她而言，即将铺设好的道路不仅意味着更多客源，女儿上学也更为便利。

“晴天尘土飞扬，雨天道路泥泞，客人都不愿意上门。这样的土路遇上雨天，我们连市场和市中心都去不了。”费托萨说。

新巴西市另一端的西界大道是已经完工的路段。平整的路面和设计科学的下水系统不仅改善了出行体验，还有助于提升居民健康水平。亚马孙地区旱季尘土飞扬，许多人有严重的呼吸疾病。

38岁的吉齐亚妮·费尔南德斯将超市开在了西界大道路口。她说：“我在这里出生，见证着这座城市的发展。铺设柏油路大幅提升了我们的生活质量，客人来这里也方便多了，销售提升很多。这项工程棒极了！”

帕拉州州长埃尔德·巴尔巴略接受新华社记者采访时表示，与金砖国家新开发银行的伙伴关系令帕拉州得以筹措资金，以可持续的方式提高项目所在城市民众的生活质量，兼顾了社会发展和财政预算平衡。

巴尔巴略介绍，跨亚马孙高速公路沿线地区是帕拉州乃至整个巴西重要的可可果产区，希望帕拉州与金砖国家新开发银行的战略合作能够吸引国际投资，推动城市基础设施建设和可持续发展。

新巴西市市长韦德·马克斯表示，加入金砖国家合作机制是巴西最好的决策之一，这为城市带来了真真切切的益处。“我们期待金砖国家新开发银行继续向这里投资。”

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