新华社华盛顿6月15日电 （国际观察）美联储大幅加息影响几何

新华社记者熊茂伶

由于美国通胀“高烧”不退，美国联邦储备委员会15日宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息。

分析人士认为，随着美联储货币政策进一步转“鹰”，美国股市、房市承受冲击，就业市场面临挑战，经济“硬着陆”风险加大。同时，美联储收紧货币政策产生的负面外溢效应也让全球金融市场承压。

紧缩政策持续加码

美联储决策机构联邦公开市场委员会15日结束为期两天的货币政策会议。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上说，在5月初举行的上次会议上，委员会成员普遍认为，如果经济和金融状况发展符合预期，本次会议应考虑加息50个基点。但面对近期通胀数据出人意料地上升等一系列事态发展，委员会认为，本次会议有必要进行更大幅度加息，同时继续大幅缩减资产负债表规模。

从3月加息25个基点，到5月加息50个基点，再到此次加息75个基点，美联储控制通胀的紧迫性可见一斑。鲍威尔坦言，75个基点的加息幅度“非同寻常”。

美国劳工部本月10日公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1%，同比上涨8.6%，同比涨幅已连续三个月在8%以上。此前，一些经济学家曾认为美国通胀可能已于3月“见顶”。

鲍威尔还表示，从目前来看，下一次会议很有可能继续加息50个基点或75个基点，委员会将根据未来经济数据做出决定。他说，美联储倾向于在加息周期前期以较大力度加息，给之后的货币政策留出选择空间。

美联储当天发布的季度经济预测显示，美联储官员对今年年底联邦基金利率的预测中值为3.4%，明显高于3月预测的1.9%。对从去年第四季度到今年第四季度经济增速的预测中值为1.7%，明显低于3月的2.8%。

美国经济衰退风险上升

富国银行证券经济学家萨拉·豪斯和迈克尔·普列塞在一份分析报告中指出，美联储对经济增长的预测仍相当乐观，只有经济增长出现“更实质性的放缓”，核心通胀率才会回到美联储2%的目标，而这可能会对劳动力市场造成更大损害。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，年初以来股票和债券市场价格下跌已导致价值约12万亿美元的美国家庭财富蒸发，随着美联储进一步收紧货币政策，股市在过去几天里大幅下跌，这或许预示着今年晚些时候的“硬着陆”。

彼得森国际经济研究所所长亚当·波森认为，加速加息或提前加息对衰退风险影响不大，最重要的是美联储最终加息多少。他对新华社记者表示，如果将本轮加息周期结束时的利率水平从3%左右上调至4%以上，那可能意味着会导致经济衰退。

根据彭博社经济部15日发布的预测，美国经济到2024年年初出现衰退的可能性高达72%。

全球金融市场承压

分析人士指出，美联储前期行动迟缓，一定程度上导致眼下美国面临40年来最严重通胀局面，美联储不得不在加息、缩表上“下猛药”。这不仅仅会对美国经济自身造成冲击，也将波及全球金融市场。

拉赫曼告诉记者，美联储持续加息正促使资本从新兴市场经济体流入美国，这可能导致一些经济体发生债务违约，并让全球金融市场承压。

国际货币基金组织（IMF）和世界银行估计, 低收入国家中已有六成处于或即将陷入债务困境。世行行长马尔帕斯此前表示，各国面临严重的融资压力，预计债务危机今年将“继续恶化”。IMF认为，主要央行在收紧货币政策时应清晰沟通，谨防给脆弱的新兴市场和发展中经济体带来溢出性金融风险。

波森指出，由于美联储大幅加息，一些中低收入经济体将出现财政困难，面临食品和能源价格高涨困扰且仍处于新冠疫情阴霾之下的经济体将遭受冲击。不过，波森认为，大多数中低收入经济体比过去更有能力应对美联储加息的冲击，因此不太可能出现广泛的金融不稳定。

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