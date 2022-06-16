人民网努尔苏丹6月15日电 （记者周翰博）杜尚别消息：15日，中国驻塔吉克斯坦大使吉树民在塔吉克斯坦民族宫向塔吉克斯坦总统拉赫蒙递交国书。

吉树民大使首先转达习近平主席对拉赫蒙总统的亲切问候，并表示，中塔两国是山水相连的友好邻邦和全面战略伙伴。建交30年来，两国关系一直保持高水平运行，实现跨越式发展。在两国元首战略引领下，双方政治互信不断加深，共建“一带一路”成果日益丰硕，全方位合作持续推进。双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，在多边框架内保持密切沟通与协作。中方愿同塔方一道，认真落实好两国元首达成的重要共识和双方签署的各项协议，全面构建中塔发展共同体和安全共同体，推动中塔全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。“作为新任驻塔大使，我将为促进中塔关系和各领域合作竭尽全力。”

拉赫蒙总统欢迎吉树民履新，并请转达对习近平主席的诚挚问候，随后表示，中国是塔吉克斯坦全面战略伙伴和亲密近邻，发展对华关系是塔外交优先方向。两国在政治、经贸、安全、人文等各领域合作取得突破进展，在国际舞台上保持紧密配合，为维护地区安全稳定做出积极贡献。希望双方共同努力，进一步促进两国全方位合作，将双边关系提升至更高水平。期待吉大使为塔中关系发展做出新贡献。塔方愿提供一切必要协助和支持。

吉树民大使2022年3月5日抵塔履新，3月19日向塔外长递交国书副本。

(责编：崔译戈、常红)