人民网约翰内斯堡6月16日电 （记者闫韫明）6月15日，由坦桑尼亚国家职业教育委员会、中非职业教育联盟和中非（重庆）职业教育联盟联合主办的第一批“坦桑尼亚国家岗位职业标准开发项目启动大会”顺利召开，大会以线上、线下相结合方式举行，设坦桑尼亚、山东、重庆、四川、陕西五个线下会场。

坦桑尼亚教育与科技部常务副大臣埃利阿马尼·塞多耶卡，山东省人民政府外事办公室副主任林海滨，山东省教育厅副厅长孙晓筠，重庆市教育委员会副主任刘林芽，四川省教育厅副厅长陈朝先，陕西省教育厅一级巡视员刘宝平，中智科技集团党委书记、总经理刘怀增，世界银行职业教育首席专家梁晓燕，坦桑尼亚国家职业教育委员会主席阿道夫·B·鲁塔尤格，全国职业高等院校校长联席会议主席董刚，中非职业教育联盟中方理事长淄博职业学院党委副书记、校长杨百梅，中非（重庆）职业教育联盟中方理事长、重庆电子工程职业学院党委书记孙卫平，及全国53所高校共400余人参加了会议。

今年4月，坦桑尼亚教育部国家职业教育委员会与创造太阳乌干达石油学院经过协商，决定开展“中国职业院校为坦桑尼亚国家开发行业岗位职业标准以及配套人才培养方案项目”，针对坦桑尼亚国家重点行业职业技能岗位，优选中国同等数量的职业技能岗位标准，按照坦桑尼亚国家相关流程注册认证，与配套人才培养方案一并纳入坦桑尼亚国家职业教育体系。项目发布后，经过前期申报和专家评审，确定立项43所职业院校参与制定54个岗位职业标准和配套人才培养方案。本次大会后，项目具体工作将正式开始。

杨百梅致辞表示，中国和坦桑尼亚有着深厚的国家友谊，长久以来相互支持，共谋发展。本次坦桑尼亚国家职业标准开发项目的实施充分体现了这种友谊和互助精神的接续和传承。

孙卫平表示，第一批坦桑尼亚国家岗位职业标准开发项目的发布与实施将进一步推进中非职业教育产教融合、促进中非职业教育共同发展。

鲁塔尤格表示，职业标准可以进一步转化为教学标准、职业教育课程和培训方案，这可以促进坦桑尼亚职业教育和培训的发展，为确立新的教育标准打下基础，进而帮助培养一大批人才和技能工人，确保职业教育毕业生满足国际市场的需求，并进一步提高坦桑尼亚工业化水平。

梁晓燕发来视频贺电，她表示见证了坦桑尼亚和中国双方在制定和审议运输、可再生能源、信息与通信技术、农业和制造业等重点领域职业标准方面的合作伙伴关系，职业标准定义了工作和职业的能力，并且可以提供培训框架，以及衡量毕业生及其能力的框架。

塞多耶卡对此次启动大会表示衷心祝贺，并期待继续扩大合作。他表示，很高兴看到像创造太阳这样非常了解中非职业技术教育与培训发展的合作伙伴，一直以专业精神协调和促进中坦之间的职业技术教育与培训合作，相信双方在该领域的合作将越来越顺利。

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