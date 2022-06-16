新华社柏林6月15日电（张雨花）德国知名智库伊弗经济研究所和基尔世界经济研究所15日分别发布报告，预计2022年和2023年德国通胀率将维持高位。

伊弗经济研究所预计，今明两年德国通胀率将分别达到6.8%和3.3%。基尔世界经济研究所则预计，今明两年德国通胀率将分别达到7.4%和4.2%。两家机构对今年德国通胀率的预期均创下自上世纪70年代石油危机时期以来的最高值。

德国联邦统计局日前公布的数据显示，受乌克兰局势和新冠疫情等因素影响，德国5月通胀率升至7.9%，连续第三个月创下1990年两德统一后新高。今年3月和4月，德国通胀率已经分别攀升至7.3%和7.4%。

此外，伊弗经济研究所还将今年德国经济增长预期从此前的3.1%下调至2.5%。基尔世界经济研究所预计德国经济今年将仅增长2.1%。

德国联邦经济和气候保护部此前发布的数据显示，受乌克兰局势、能源价格高企和西方对俄制裁等因素影响，2022年德国经济增速预计为2.2%，比1月预测值低1.4个百分点。

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