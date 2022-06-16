人民网讯 联合国难民署16日表示，全球被迫流离失所者人数过去十年持续增长，并于今年再创有记录以来的新高，这种趋势需要通过新的、一致的行动扭转。

根据联合国难民署2021全球趋势报告，截至2021年年底，因战争、暴力和迫害而流离失所的人数为8930万，同比增长8%，较十年前增长超过一倍。今年以来，俄乌冲突引发二战以来扩散速度最快、规模最大的被迫流离失所危机；非洲、阿富汗等地的暴力事件及持久冲突也导致该数字急剧攀升，突破一亿关口。

联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪表示：“过去十年该数字持续增长。如果国际社会无法团结一致采取行动应对，寻找持久的解决方案，这种趋势还将持续。”

世界银行指出，2021年，升级冲突与新发冲突数量惊人，来自23个国家的8.5亿民众生活在中高级别冲突的阴霾之下。与此同时，粮食短缺、通货膨胀和气候危机加剧，多个地区的人道主义应对措施捉襟见肘，资金缺口始终存在。2021年，难民人数上升至2710万，乌干达、乍得、苏丹等国新增难民人数增长。与往年相同，大多数难民被资源匮乏的邻国接收。寻求庇护者的数量增长了11%，达到460万。

2021年，冲突导致的本国境内流离失所人数连续第十五年呈增长趋势，达到5320万人。一些地区的暴力活动和冲突加剧，导致流离失所人数激增。埃塞俄比亚提格雷等地的冲突迫使数百万人在境内逃离家园。萨赫勒地区的动荡局势也造成了新一波境内流离失所危机，尤其是在布基纳法索和乍得等地。

被迫流离失所危机迅速而大规模地扩散，导致返回、重新安置和就地融合等解决方案无法及时全面实施。但是，全球趋势报告也呈现出积极的方面。2021年重返家园的难民和境内流离失所者人数增长，恢复到疫情前的水平，其中自愿返乡的难民和境内流离失所者增长71%。

“骇人的新难民危机层出不穷，部分原有危机也没有得到解决甚至愈演愈烈，一些国家和社区仍在携手努力，为被迫流离失所者寻找解决方案。”格兰迪表示，“许多地方都能看到积极的现象，例如周边地区支持科特迪瓦人返乡的合作计划。这样重要的行动需要尽快在其他地区复制和推广。”

据估计，2021年无国籍者数量略有增长，但仍有约8.12万人取得或确认了公民身份，这是自2014年联合国难民署开展“我属于”计划以来，摆脱无国籍状态人数最多的一年。

(责编：贾文婷、杨牧)