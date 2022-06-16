“中国—泰国合作论坛”现场。中国—东盟商务理事会供图

人民网北京6月16日电 （记者李欣怡）今年是中泰建立全面战略合作伙伴关系十周年。“中国—泰国合作论坛”15日以线上线下形式召开，会议由RCEP产业合作委员会、中国—东盟商务理事会与泰国驻华大使馆共同主办，北京主会场设在泰国驻华大使馆。

会上，中国驻泰国大使韩志强、泰国驻华大使阿塔育·习萨目、中国—东盟商务理事会执行理事长和RCEP产业合作委员会主席许宁宁分别致辞。

韩志强大使在致辞时谈到，中泰是好邻居、好兄弟、好伙伴。两国携手抗击新冠疫情，共同推动经济复苏，全面战略合作伙伴关系不断发展，“中泰一家亲”深入人心。中泰经贸关系已形成多层次、多渠道、全方位的合作格局，2021年中泰双边贸易额达1312亿美元，同比增长33%。两国大力开展“一带一路”互联互通建设，在基础设施、产业投资、数字经济、农业、电商等各领域的合作也都取得亮眼成绩。

韩志强大使指出，中泰经贸合作克服疫情影响展现出强劲发展势头。随着《区域全面经济伙伴关系协定》实施、中老高铁开通，特别是随着中泰两国各自经济发展战略的深入推进，中泰互利合作面临历史性新机遇。在此形势下，召开此次论坛，进一步探讨推动两国经贸合作，恰逢其时。我期望并相信，在双方共同努力下，中泰经贸合作关系必将乘风破浪，一往直前，造福两国人民，为本地区和平发展不断做出新贡献。

阿塔育大使在致辞时谈到，今年是泰中两国关系升级为全面战略合作伙伴的第十周年，借此契机双方应携手共同保持泰中关系的十年不断蓬勃发展势头并发扬光大。经济合作是泰中两国关系的核心，双边经济合作的紧密性，还有很大的合作发展空间。双方应扩大合作领域以更好的适应当前世界格局的变化。

阿塔育大使就开启泰中新时代经济合作能够稳定和可持续发展提出四点建议：

第一，应推进泰中地方合作。广交会、上海进博会、中国-东盟博览会等各类展会为泰国企业家提供开拓中国市场的重要机遇。泰国的“东部经济走廊”已成为高新技术产业的生产基地，也是中国潜在投资者和企业最适合拓展经商业务的机遇。

第二，应更多更好地利用各个自贸协定。尤其是今年1月1日生效的RCEP，是全球最大的自由贸易协定，覆盖全球30%的人口和GDP，打开了更大市场。RCEP协定也体现了东盟的中心地位以及东盟作为该地区贸易和投资中心的潜力。

第三，应促进双方生物经济、循环经济和绿色经济的合作。顺应当前世界潮流，经济发展方向。泰国具有该地区电动汽车生产的潜力。中国的投资者和企业能够利用泰国的优势和优惠政策，共同推动未来的绿色产业。

第四，双方应扩大区域合作。在东盟框架下泰中两国在区域内保持着建设性合作，去年东盟与中国关系已提升为全面战略合作伙伴关系。此外，泰中还应在次区域建立相互协调和相互支持的对接，特别是澜沧江—湄公河流域经济合作战略和湄澜合作框架，同时对接共建“一带一路”倡议。

阿塔育大使表示，作为全面战略合作伙伴，十年以来泰中两国一直携手并肩，在互相理解和支持的基础上共同克服了世界的动荡和变化，文化合作和民间友好不断加深。泰中合作特别是经济合作前景更加广阔。

中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁致辞时表示，此次会议旨在增进双方合作，共同应对当前国际形势和全球经济中的不利因素，共同开发两国合作商机，助力共同发展。

许宁宁谈到，中泰建立全面战略伙伴关系10年来两国关系全面深入发展，尤其是近9年来共建“一带一路”将双方关系不断提升到新阶段。2022年1-5月中泰两国贸易额较两国建立全面战略伙伴关系前的2010年1-5月双边贸易额增长了1.7倍。中国海关最新统计数据表明，今年1-5月份中泰贸易额同比增长6%，今年1-4月，中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资的前十个国家中，泰国名列其中。

许宁宁就增进两国经贸合作提出五点建议：

一是加快互联互通，深化共建“一带一路”同“泰国4.0”、“东部经济走廊”等发展战略对接，加快中泰铁路合作建设，加快产品标准认证对接，在增进抗疫合作中为双方人员往来、货物往来提供便利。

二是加强产业合作，建立两国主要产业行业合作机制，提高行业商协会合作水平，以产业合作打造优势互补的新产业链，以产业合作带动数字经济、绿色经济、中小企业发展。

三是加大双向投资，扩大投资规模并带动扩大贸易规模，当前两国各有关方包括地方政府和行业商协会多召开线上线下招商引资项目推介会。

四是双方企业用好自由贸易协定政策，尤其是掌握并用好RCEP政策，双方企业合作开发两国市场、区域市场乃至国际市场。今年泰国是亚太经合组织（APEC）峰会轮值主席国，主题是“开放—连通—平衡”，望双方企业在亚太经济中积极合作作为。

五是加深双方人文交流合作，包括旅游、文化、媒体、青年、智库等领域合作，为巩固发展两国全面战略伙伴关系进一步夯实社会基础。

许宁宁强调，让我们以中泰全面战略伙伴关系建成10周年为契机，继续携手共赢阔步前行。

会上，泰国工商会和泰国贸易院主席Sanan Angubolkul、中国地方代表台山市市长郑劲龙、中国泰国商会副会长兼秘书长庄派吉、中国启迪控股股份有限公司高级常务副总裁和国际科技园及创新区域协会(IASP)主席陈鸿波做了主旨演讲，积极表达了增进合作的愿望。

在会议交流时，中国—东盟中心秘书长陈德海、曾先后任中国驻泰大使张九桓和宁赋魁、中国电力企业联合会常务副理事长杨昆、中国出入境检验检疫协会会长王新、中国国际货运代理协会常务副会长李志民、中国包装联合会副会长韩雪山、中国华电科工集团有限公司董事长文端超等都认为，中泰合作前景可期。

中国商务部亚洲司原司长、RCEP产业合作委员会执行委员吕克俭主持了会议。中国—东盟商务理事会常务秘书长、RCEP产业合作委员会秘书长刘欣向记者谈到，半个月前，许宁宁主席与阿塔育大使进行了会见交流，双方商议共同主办此次论坛，仅用半个月时间筹备即顺利召开，充分彰显了“中泰一家亲”。两国政商界代表线上线下出席了会议。

(责编：贾文婷、杨牧)