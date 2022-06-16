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美国防疫专家福奇新冠检测呈阳性 拜登政府不断有官员感染

2022年06月16日08:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿6月15日电 （记者李志伟）美国国立卫生研究院6月15日发布声明说，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇的新冠病毒检测呈阳性。福奇是美国防疫的代表人物，他也是美国总统拜登的首席医学顾问。

美国国立卫生研究院的声明称，福奇目前症状轻微，他已经接种了两剂新冠疫苗，并打了两次加强针。福奇将进行隔离，并在家中继续工作。声明还说，福奇最近没有与拜登总统或其他政府高官进行密切接触。

“这也许只是时间问题。”《纽约时报》称，福奇是全球最重要的传染病专家之一，由于新冠疫情而广为人知。福奇成为新冠病毒的受害者，这一消息在华盛顿和全美引起了反响。这是81岁的福奇医生首次被检测出阳性结果。

《纽约时报》指出，根据美国疾控中心的估计，“超过一半的美国人感染过新冠肺炎”。福奇并不是唯一的名人患者。6月13日，美国卫生与公众服务部部长贝塞拉的新冠检测结果呈阳性，这是贝塞拉在不到一个月的时间里第二次检测呈阳性。83岁的加州民主党众议员沃特斯6月14日宣布，她的检测结果呈阳性，而4月的时候她已经有过同样的结果。

美国有线电视新闻网称，拜登政府有越来越多的人感染新冠，福奇是最新的一名被感染的官员，包括副总统哈里斯、司法部长加兰、商务部长雷蒙多、白宫国内政策委员会主席苏珊·赖斯等都曾检测呈阳性。

《纽约时报》指出，在美国，新冠病毒仍然是一个普遍的威胁。数据显示，美国每天仍有超过10万新增确诊病例。许多专家认为，这一数字被低估了，因为很多人在家进行检测，而没有向公共卫生部门报告。

(责编：贾文婷、杨牧)

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