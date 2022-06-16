新华社华盛顿6月15日电（记者邓仙来）美国总统拜登15日说，美国将向乌克兰提供价值10亿美元的额外安全援助和2.25亿美元的额外人道主义援助。

根据白宫发表的声明，拜登当天在与乌克兰总统泽连斯基通电话时说，美国提供的额外安全援助包括火炮、海岸防御武器以及火炮、先进火箭弹系统所需的弹药等。额外人道主义援助资金将用于向乌克兰境内民众提供安全饮用水、关键医疗保健物资、食品以及建立临时住所等。此外，拜登与泽连斯基就协调国际社会向乌武装力量提供更多支持进行了讨论。

根据美国国防部发表的声明，本轮对乌克兰的额外安全援助分为两部分，其中价值3.5亿美元的武器装备由拜登直接批准并从国防部库存中调取，包括18门155毫米口径榴弹炮、3.6万枚炮弹、18辆榴弹炮牵引车以及与美方此前向乌方提供的“高机动性多管火箭弹系统”适配的火箭弹等。其余价值6.5亿美元的武器装备由美国国防部向军工企业采购，包括两套用于海岸防御的“鱼叉”反舰导弹系统、数千部军用电台、数千个夜视镜和热成像仪等。

另据乌克兰总统网站15日报道，泽连斯基当天在与拜登通电话时介绍了乌克兰局势的最新动态以及乌方的优先需求。泽连斯基感谢美方对乌克兰的额外人道主义援助，称美方的额外安全援助“重要且及时”。（参与记者：李东旭、李铭）

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