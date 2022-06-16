新华社莫斯科6月15日电（记者黄河）俄罗斯外交部副部长里亚布科夫在俄罗斯电视一台15日播出的节目中说，俄罗斯拒绝有限核战争的理念，因为一旦使用核武器将没有回头路。

里亚布科夫表示，西方国家指责俄罗斯在使用核武器的问题上玩“文字游戏”，这不符合事实。俄罗斯拒绝有限核战争或者在武装冲突中使用战术核武器的理念，而美国人提出了这种理念，俄方希望美国政客能在使用核武器问题上作出理智的决定。

里亚布科夫说，美国继续在乌克兰问题上“玩火”，这十分危险。俄罗斯领导人已多次警告，以美国为首的西方国家对俄乌冲突的直接干预将带来严重后果，希望西方国家能考虑到这点。

里亚布科夫还说，俄罗斯对美国向乌克兰提供重型武器的做法极其反感，俄方呼吁西方国家在乌克兰问题上保持最大限度的谨慎，停止向乌方提供武器，以避免局势升级。他警告说，向乌方提供武器的车队将成为俄军合法打击目标。

里亚布科夫强调，俄罗斯将始终坚持特别军事行动开始时提出的目标，无论西方做出什么样的决定，俄罗斯都将实现这一目标。他说，“我们将在自身需要的时候结束行动”，而不是按照美国或其他国家的设想来结束特别军事行动。

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