本报记者 高 石 张博岚 刘 融

当前，世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变。面对挑战，金砖国家团结抗疫，为完善全球疾病预防控制体系提供金砖方案，为维护全球公共卫生安全发挥金砖担当。

守望相助，携手共克时艰

“伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行。”习近平主席的话道出了金砖国家共同应对全球性挑战的合作底色。疫情没有国界，世界各国是休戚与共的命运共同体。新冠肺炎疫情让世界更加深切地体会命运共同体理念的丰富内涵和深远意义。

在中国抗击疫情的重要时刻，时任金砖主席国俄罗斯发表主席声明，代表金砖国家对中国抗疫努力表示支持。俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨、巴西总统博索纳罗以不同方式向中国政府和人民转达慰问和支持。莫迪表示，印方为中方抗击疫情提供帮助，愿合作应对疫情；俄政府派专机运送医疗救援物资驰援武汉，社会各界民众自发录制视频为武汉加油；一支曾在西安亲历中国抗疫的巴西乐队创作了网红歌曲《团结战疫》，深情赞颂中国医护人员；南非企业多次捐资支持中国抗疫，行政首都比勒陀利亚时代广场在其场内所有大型电子屏幕上打出“时代广场坚定支持中国抗击疫情”“中国加油”等标语……

中国始终铭记并珍视这份友谊，始终在力所能及范围内为国际社会抗疫提供支持。中俄在疫情防控、诊疗方案、检测试剂、疫苗和药物研发生产等方面开展广泛合作，并合力抗击“政治病毒”。中国持续通过物资援助、采购协助、信息分享、疫苗合作等方式，坚定支持巴西抗击疫情。中国积极为南非提供抗疫物资，并多次同南非各界交流抗疫经验。为助力印度抗疫，中国向其出口呼吸机、制氧机、医药材及药品。中国还同印度共同主办2021金砖国家传统医药研讨会，倡议各国进一步发挥传统医药在疫情防控中的独特优势和作用。

南非资深外交家格特·格勒布勒表示：“抗击疫情是对国际合作的一次压力测试，金砖国家通过协调互助，交出了令人信服的答卷。”

去年2月至4月，中国与巴西最大的疫苗和生物制品生产商布坦坦研究所合作，为圣保罗州小城塞拉纳符合条件的成年人接种科兴疫苗，覆盖了当地81%的成年人口。在完成全面接种后，该市感染新冠肺炎的住院和死亡病例大幅下降，民众生活回归正常。市长莱奥·卡皮泰利说：“接种中国疫苗，让塞拉纳民众过上了有尊严的生活！”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，中国疫苗在巴西大规模使用，为巴西抗击疫情作出巨大贡献。

印度德里大学教授阿西表示，团结合作是国际社会战胜疫情的最有力武器。面对挑战，中国主动同国际社会分享防控、治疗经验，开展抗疫国际合作，“中国正同包括金砖国家在内的世界各国携手，为全球抗疫贡献智慧和力量”。坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西说，金砖国家就疫情防控分享知识和经验，也让其他国家受益。

加强合作，弥合“免疫鸿沟”

2020年11月，习近平主席在金砖国家领导人第十二次会晤上表示，为推动金砖国家疫苗研发中心建设，中方已经设立疫苗研发中国中心，愿通过线上线下相结合方式，推进五国疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等工作。

2021年5月，北京科兴中维生物技术有限公司正式成立金砖国家疫苗研发中国中心（以下简称“中国中心”）。通过与布坦坦研究所合作，中国中心在巴西1.2万名医务人员中开展了科兴新冠疫苗Ⅲ期临床试验，证实了疫苗的安全性和有效性，为疫苗在全球50余个国家获批紧急使用，以及被世界卫生组织列入紧急使用清单提供了关键证据。

巴西于2021年1月17日批准科兴疫苗紧急使用，随即启动大规模接种，使科兴疫苗成为巴西最早获批紧急使用、最早大规模接种的新冠疫苗。此后1个月内， 智利、乌拉圭、哥伦比亚、多米尼加、墨西哥、巴拉圭、圭亚那、厄瓜多尔等8个拉美国家相继批准科兴疫苗紧急使用。截至去年12月，中国已向巴西提供疫苗半成品6.2万升，折合成品1亿剂。

在南非，中国中心与卢莫乐仕集团合作，于2021年9月开展针对6个月到17岁儿童和青少年的新冠疫苗Ⅲ期临床试验，受试者规模4500人。截至目前，临床观察表明，科兴疫苗安全性良好，更多研究数据将在未来数月中获得。

2021年9月，习近平主席在金砖国家领导人第十三次会晤上强调，要在疫苗联合研发、合作生产、标准互认等领域开展务实合作，推动金砖国家疫苗研发中心在线上尽快启动。

今年3月，金砖国家疫苗研发中心在线启动。启动仪式上，金砖国家疫苗研发中心五国各国别中心共同提出《加强疫苗合作，共筑抗疫防线》倡议：将疫苗作为全球公共产品公平合理分配，保障疫苗在发展中国家的可及性与可担负性，并表示将加强联合研发，提升金砖国家传染病防控能力以及应对公共卫生事件的能力。

巴西总统前特别经济顾问亚历山德罗·特谢拉表示，金砖国家疫苗研发中心的建立，彰显了金砖国家深化公共卫生合作、筑牢抗疫防线的决心。“我相信，以中国为代表的金砖国家将继续在确保疫苗公平分配，加快推进疫苗接种，弥合全球‘免疫鸿沟’等方面继续发挥积极作用，为人类健康安全带来更大福祉。”

创新机制，推动交流共享

金砖国家因应疫情变化，不断创新开展卫生合作的方式和机制。五国不断研究实施推进市场开放、促进风险信息共享、减少边境限制等应对措施，在加强机制建设、职能转变、部门协调等方面作出共同努力。

在政府层面，2020年以来，金砖国家先后举办应对新冠肺炎疫情特别外长会、卫生高官视频会议、外长视频会晤等一系列相关会议，加强抗疫信息分享，深入交流抗疫经验，就加强联防联控、建立公共卫生长效机制、推进数字贸易等问题展开政策层面的沟通。

在民间层面，金砖五国通过构建虚拟平台等方式进行研讨和发布疫情数据，共享临床病例和实验室进展，提升彼此应对疫情的能力。

在金融领域，金砖国家为合作抗疫提供了有力的支持。2020年4月，金砖国家新开发银行设立紧急贷款援助机制，通过该机制批准为成员国提供100亿美元与危机相关的援助，其中大部分资金已拨付到位。

在习近平主席倡议下，金砖国家传统医药研讨会、金砖国家传统医药高级别会议等相继召开。今年5月举行的2022金砖国家传统医药高级别会议上，金砖国家传统医药主管部门官员及专家进行了深入交流与探讨，一致通过《2022金砖国家传统医药合作在线倡议》。

中国积极与其他金砖国家分享中医药抗疫经验。疫情暴发后，许多南非中医机构都为当地患者提供医疗服务，向民众免费发放预防汤剂等。南非豪登省教育厅厅长班亚萨·雷苏菲表示，来自中国的中成药帮助他和家人从新冠肺炎中康复，“及时借鉴中医药抗疫经验对于南非至关重要”。

塞内加尔经济学家、达喀尔大学经济与管理学院教授伊德里萨·迪安迪表示，当前团结抗击疫情、促进经济复苏成为关乎全球发展前途的关键。“金砖国家在抗击疫情中发挥着基础性作用。在金砖机制下，可以通过团结行动来遏制疫情流行。”

巴西智库瓦加斯基金会巴西—中国研究中心主任埃万德罗·卡瓦略表示，积极开展国际合作是战胜疫情、实现和平与发展的重要条件。面对抗击疫情和复苏经济的双重挑战，国际社会更加认识到维护真正的多边主义的重要性。

筑牢抗击疫情的“金砖防线”，铺设加速全球发展的“金砖快线”。积力之所举，则无不胜也。金砖国家深化合作，为各国携手战胜疫情、推动世界经济复苏传递希望和信心，金砖“中国年”必将为金砖合作开启新的篇章。

（本报记者邹松、李晓骁、毕梦瀛、苑基荣、张远南、王海林对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)