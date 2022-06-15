人民网讯 巴西前总统迪尔玛·罗塞夫日前在接受该国“20分钟访谈”节目采访时表示，一直在关注中国的发展模式，中国特色社会主义经济建设“十分有意义”。

罗塞夫表示，尽管挑战颇多，也缺乏历史经验可循，但中国特色社会主义经济建设若取得成功，将会是“人类长久以来的梦想”。她说，我们必须关注中国道路，实际上，中国将在社会、经济、文化等方面取得巨大发展与变革。她坦言，巴西目前还有3000多万人生活在饥饿中，而中国在消除极端贫困方面所取得的伟大成就，就是一个很好的例子。

罗塞夫认为，中国的发展与崛起恰逢美国霸权主义的衰落，而这一进程是不可逆的。

在谈及俄乌冲突时，罗塞夫批评美国采取的制裁措施。她认为，孤立与制裁俄罗斯是不太可能实现的，“古巴被制裁了60年，美国唯一做到的事情就是让古巴社会变得更加贫穷，而并没有改变古巴的历史进程，他们对委内瑞拉也做过同样的事情，而现在他们要对一个核大国这么干，这行不通。”（编译 鲁扬）

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