新华社基辅6月14日电 据俄罗斯国防部13日消息，俄军在顿涅茨克地区摧毁了西方向乌方运送的大量武器装备，在卢甘斯克地区打击了外国雇佣兵临时部署点。乌克兰国防部长列兹尼科夫表示希望西方尽快提供武器援助。北约秘书长斯托尔滕贝格说，瑞典和芬兰“入约”具体时间“无法确定”。请看新华社记者从前方发回的报道——

@俄罗斯莫斯科

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫13日说，俄军使用高精度空基导弹在顿涅茨克地区摧毁了美国和欧洲国家等向乌方运送的大量武器装备。俄军还打击了卢甘斯克地区费奥多罗夫卡的外国雇佣兵临时部署点。

据俄罗斯商业咨询媒体集团网站13日报道，俄罗斯副总理鲍里索夫在接受采访时表示，俄高精度武器制造商已提升工作强度，加紧为俄军提供高精度打击武器。他说，在特别军事行动之初，“不友好国家预计俄方将很快耗尽高精度打击武器，他们的期望落空了”。他同时强调，西方向乌克兰提供武器只会加剧冲突。

此外，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫13日表示，普京将在第25届圣彼得堡国际经济论坛上谈及西方对俄制裁对能源价格上涨和全球粮食危机的影响。

@乌克兰基辅

乌克兰国家通讯社13日援引卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代的话报道称，俄军已控制北顿涅茨克市大部分地区。当地战况激烈。

据俄新社13日报道，乌克兰武装力量对顿涅茨克地区的炮击力度和时长增加。

另据乌克兰国际文传电讯社12日报道，乌克兰国防部长列兹尼科夫在接受外媒采访时说，乌克兰人永远不会作出领土让步，希望西方尽快提供武器援助。

@瑞典斯德哥尔摩

北约秘书长斯托尔滕贝格13日在瑞典表示，瑞典和芬兰申请加入北约的流程比预期复杂，两国获准入约的具体时间“无法确定”。斯托尔滕贝格在与瑞典首相安德松会晤后举行的联合记者会上说，北约非常重视土耳其的关切以及其他问题，正在与瑞典、芬兰和土耳其密切协商。

另据此前报道，欧委会将在本周末之前结束有关乌克兰欧盟候选国地位的讨论。

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