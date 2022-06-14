路透社记者：美国跨党派国会议员团体周一表示，已就一项新提议达成一致，将赋予政府阻止相当于数十亿美元美对华投资的宽泛权力。该提议还包括向芯片制造商提供520亿美元以扩大在美业务。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。中方一贯反对美方泛化国家安全概念，不断强化不合理的投资审查，给包括中美企业在内的各国企业正常经贸投资合作制造困难和障碍，这严重破坏国际经贸秩序和贸易规则，严重威胁全球产业链供应链稳定。

我要强调的是，开放包容是时代大势，封闭保守是开历史倒车。中国是最具发展活力和潜力的大市场，中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大。投资中国就是投资未来。美方政客对中美正常经贸合作无端设限阻止不了中国的发展，只会让自己画地为牢，错失发展机遇。

总台央视记者：据报道，英国内政部近日宣布，计划将未获授权入境英国的外国寻求避难者遣送至卢旺达等候处理，首个航班将搭载约100人于6月14日离境。此项“离岸移民处理协议”引发英国国内外强烈质疑。你对此有何评论？

汪文斌：我们注意到，英国和国际舆论对英国政府的这项计划有很多批评、质疑声音。英国主流媒体称，英国政府此计划“骇人听闻”，把弱势群体甩给他国的行为让人心寒。英国坎特伯雷大主教此前曾公开批评英国政府此举将引发“严重的道德问题”，称这一决定“经不起上帝的审判”。联合国难民署数次指出英方此举“非法”，表示“人不能像商品一样被交易”，敦促英国政府重新考虑这项计划。联合国难民署助理高级专员特里格斯说，难民署反对在缺乏足够保障和标准的情况下，试图将难民和寻求庇护者转移到第三国的做法。英方此举违反了《联合国难民公约》精神，是在逃避自身国际义务。

英国一向以“人权捍卫者”自居，动辄借人权问题对别国事务说三道四。但是当英方自己面临难移民问题时，却无视其一贯标榜的“人权标准”和人道主义，推卸自身责任，试图把寻求庇护者“外包”了事。人们从英国政府官员振振有词的辩解当中看到的是，英国在人权问题上盘算的只是让别人做什么，而不是自己该怎么做。英国政府应该收回在人权问题上的傲慢和虚伪，采取行动认真回应国内外的批评和质疑。

彭博社记者：前两次在杨洁篪主任与美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤后，中美元首均举行了视频会晤或通话。请问中美领导人是否将在不久后进行类似会晤或通话？

汪文斌：中美双方均认为，保持沟通渠道顺畅是必要和有益的。目前我没有要提供的消息。

路透社记者：澳大利亚总理周二称，中方需取消对澳制裁以改善双边关系，并表示欢迎双方举行会谈。外交部对此有何评论？

汪文斌：近年来，中澳关系遭遇困难的是非曲直十分清楚。中国对于发展中澳关系的立场是一贯、明确的。澳方应秉持相互尊重、互利共赢的原则处理两国关系，同中方相向而行，推动中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展。

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