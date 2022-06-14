人民网曼谷6月14日电 （记者刘慧）14日，以“印象·新疆”为主题的“中国影像节”展映交流活动在吉隆坡中国文化中心成功举办。

来自中马两国的近50名优秀青年学生学者代表观看了《天山南北——中国新疆生活纪实》《河狸公主》专题纪录片展映，参观了正在文化中心展出的“美丽中国——新疆自然之美作品展”，并围绕新疆主题和新时代中国发展进步展开交流、分享心得体会。

“中国影像节”是中国文化和旅游部与中央广播电视总台合作举办的全球展映活动。该活动精选了中央广播电视总台近年来拍摄制作的五十余部专题片，旨在向海外民众生动全面展示中国过去十年的发展变化。活动于6月初启动，将持续至今年底。

此次“印象·新疆”展映交流活动是吉隆坡中国文化中心“中国影像节”系列的首场活动，特别选取新疆主题。其中，《天山南北》纪录片以新疆普通人的视角，讲述新疆立体多彩的故事，展现新疆人民拥抱现代化、对更美好的生活的向往；“新疆自然之美作品展”则选取了来自中国十多位油画艺术家的四十件新疆风景题材艺术作品，采用艺术衍生品丝网版画与摄影作品形式，呈现艺术家到新疆各地写生创作出的艺术成果。

吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫表示，中心举办的“中国影像节”聚焦“中国这十年”主题，通过展映一批精品专题片，讲述普通人物故事，展示极致影像中的色彩中国，全景式展现中国近十年来的发展变化。他希望活动能够帮助马来西亚民众感知中国温度，了解中国的发展变化，进而加深相互认知和传统友谊。

来自中马两国的学生代表观影后在交流会上发言，表示此次活动为他们打开了了解新疆、认识新疆、关注新疆的一扇窗。学生们赞叹新疆在经济社会发展、民生改善和各民族传统文化保护方面取得的成就，表达了他们对大美新疆的祝福和向往。

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