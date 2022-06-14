龚慧 国际问题学者

5月23日，美国总统拜登在日本东京正式启动“印太经济框架”（IPEF），并拉拢包括印度在内的13个国家成为初始成员国。众所周知，印度一贯实行严格的贸易保护主义政策，三年前更是在经历多轮谈判后单方面宣布退出《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署，震惊了一群地区伙伴。此番参加美国主导的IPEF，似乎又展现出印度重回“朋友圈”的勃勃野心。然而在光鲜亮丽的外衣下，IPEF种种不容忽视的缺陷和风险令印度媒体纷纷提出质疑和担忧。

一是标准制定分歧不容忽视。印度《金融快报》认为，对IPEF最好不要太过乐观。印度与美国在标准一致性上可能会产生不少分歧。该框架仅涉及数据、环境、劳动力等议题，却没有地区国家关心的减免关税讨论，这决定了印度在当前经济形势下满足框架要求面临不小挑战。

《经济快报》、《印度每周简报》等媒体指出，IPEF韧性经济、互联经济、清洁经济和公平经济这四个支柱的关键原则是由美方制定共同的“标准”，但区域国家的立场与美国普遍存在很大不同，因此不愿在这些领域做出承诺。例如，印度一直反对将劳工和环境标准纳入贸易协定，在跨境数据流动、数据本土化和数据隐私方面遵循其独特的政策框架，不愿采用美国的数字贸易标准。印度也不会接受可能与《巴黎协定》内容背道而驰的脱碳目标。如果美国将上述因素强加为共同目标，那将成为IPEF推进的一大障碍。

印度《商业标准报》报道称，美国制定的规则细节中存在很多陷阱。一直以来，印度不希望其加入的任何自贸协定采用西方国家标准，而IPEF要实现监管一致性恰恰踩到了印度的这条红线。《印度快报》、印度商业在线网站报道称，IPEF规则显然是由美国制定的，且未来走向也将由美国主导。印度重点关注数据本地化，这是印度在其参加的所有自贸协定中一直避免的问题，因为不想失去数据主权。迄今为止，印度拒绝参与有关电子商务多边规则的讨论。但就在上个月，美国在一份贸易评估报告中指出，印度提出的数据本地化要求将成为两国数字贸易的重大障碍，并将成为市场准入壁垒。

二是地缘政治色彩不容忽视。《经济时报》评论文章指出，IPEF归根结底是美国主导的一项“政治安排”。《德干先驱报》称，印度对IPEF的顾虑在于，它不愿被认为与美国联手遏制中国。印度已向美国明确了相关立场，再三强调其对于IPEF成立的愿景是“自由、开放、包容的印太地区”。报道称，美方修改了IPEF启动的官方正式声明文本，以减轻印度顾虑，随后印度才同意参加启动仪式。

印度《商业标准报》评论文章称，IPEF包含的政治属性引发了广泛担忧，印度在当前条件下可能不是理想的参与者。在美国战略与国际问题研究中心(CSIS)简报中，拜登政府将IPEF描述为一项有助于美国在亚太地区与中国竞争的倡议。地区国家普遍担心IPEF不是一个真诚或经过深思熟虑的经济计划，而主要是一项旨在对抗中国的政治策略。IPEF地缘政治含义过于明显，印度的加入势必给自身未来对外政策取向带来严峻挑战。印度在决定加入IPEF的同时就明确表态，维护地区和平是IPEF的首要任务，没有和平就不可能实现经济繁荣，这恰恰表明印度已预见到了其中的风险。

三是可信度风险不容忽视。《经济时报》指出，美国中期选举将于2022年11月举行，IPEF谈判在此之前几乎不可能取得有效进展。再考虑到美国通货膨胀不断加剧以及拜登支持率屡创新低，每个参与谈判的国家都会对美国领导人所做的承诺心存质疑。此外，美国国内政治的动荡也引发了人们对IPEF持久性的担忧。奥巴马政府曾力推跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，但随后上任的特朗普出于国内政治目的单方面宣布退出该协议，任性而傲慢的举动令地区伙伴至今仍记忆犹新。如果这项自吹自擂的新计划再遭失败，可能会对美国在亚洲金融领域早已“饱受蹂躏”的信誉度造成更大冲击。

《印度教徒报》报道称，美国官员认为IPEF将来可能会吸收更多方案，并强调成员可自由选择加入他们感兴趣的部分。虽然这是出于让框架更具包容性和吸引更多成员的考虑，但也引发了人们对IPEF严肃性的质疑。随着美国市场准入和关税削减希望的破灭，有人质疑美国的举措没有任何“美元价值”。此外，鉴于美国之前的“蓝点网络”(Blue Dot Network)和“重建更美好世界”(B3W) 等计划在改善地区基础设施需求方面进展甚微，IPEF所规划的“宏伟蓝图”能否实现恐怕要画一个大大的问号。

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