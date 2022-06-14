新华网瓦莱塔6月14日电（记者陈文仙）位于马耳他中部卢卡的马耳他旅游学院食堂餐厅日前热闹非凡，中国大厨现场颠勺烹饪，学院烹饪艺术专业的老师们认真观摩，餐厅香气四溢，赞叹声不绝。

当日掌勺展示中餐厨艺的大厨吕达焰，拥有二十余年烹饪经验，来自地中海地区中医中心第17期中国援马医疗队。他现场烹饪了在海内外都颇受欢迎的中国传统菜肴，包括宫保鸡丁、椒盐排骨和麻婆豆腐。

煎、炒、烹、炸，吕达焰一气呵成，动作麻利，十几名烹饪艺术专业的老师在一旁仔细观看各个菜肴的食材搭配、调料比例和火候程度。每一道菜肴烹制完成，他们都围在桌旁向吕达焰询问烹饪技巧。品尝过后，除了赞不绝口，他们还彼此分享各自的味蕾感受。

这是马耳他旅游学院首次邀请中国大厨走进校园现场展示中餐独特的烹饪技艺，并与老师们进行面对面的厨艺交流。现场的烹饪艺术老师告诉记者他们的一个愿望，希望以后条件成熟能够开设中餐烹饪课程，让学生们既能掌握西餐烹饪技能，也能做得一手精致的中国美食。

沙内尔 卡米莱里是学院的一名英语老师，虽然不是大厨，但对中国食物同样情有独钟。2019年底，她代表学院在中国多个城市参加了交流活动。

在卡米莱里看来，中餐很健康，让人精神充沛。她告诉记者说，随着马中两国交往越来越密切，她希望不久的将来，学院能够引入中餐烹饪课程。

烹饪艺术专业老师丹尼尔 德米克利虽然没有去过中国，却对中餐的各种食材和调料有着浓厚的兴趣。“这是我第一次品尝到正宗的中餐。”他在接受记者采访时竖起大拇指大加赞赏。

露丝 阿佐帕尔迪是当天活动的组织者之一，她期待以后还有机会组织类似的活动，对学院未来为学生开设中餐烹饪课程充满信心。“美食总能让人们聚在一起，这很重要，”她对记者说道，“美食是一种文化，连接着彼此。”

当天的活动由马耳他大学孔子学院、地中海地区中医中心和马耳他旅游学院共同举办，孔子学院于今年2月在旅游学院开始汉语教学。

(责编：崔译戈、杨牧)