新华社符拉迪沃斯托克6月14日电 专访：中国老虎保护事业取得长足进步——访俄罗斯动物保护专家阿拉米列夫

新华社记者陈畅

俄罗斯阿穆尔虎中心主任、动物保护专家阿拉米列夫日前接受新华社记者专访时说，最近20年中国在保护老虎方面实施了很多重大项目，中国的老虎保护事业取得了长足进步。

阿拉米列夫说，中国保护老虎成绩显著，例如，在老虎栖息地成立自然保护区，建立老虎监测网络，追踪老虎迁徙轨迹，统计现存老虎数量等。他认为，为了促进老虎保护事业的进一步发展，中国专家们还有很多工作要做，比如有必要增加老虎的主要食物来源——有蹄动物的数量，对老虎和野生有蹄动物同时加大保护力度等。

谈到中俄合作保护老虎，阿拉米列夫说，中俄在这方面合作没有任何障碍，目前俄罗斯境内约有600只老虎，而中国境内也有一定数量的老虎。中俄合作保护老虎不仅体现在国家层面，两国生态保护组织之间也积极开展协作。两国的保护区管理当局签署了合作项目，互相通报老虎迁徙的相关信息。

他介绍说，最近一次有记录的阿穆尔虎（中国称东北虎）跨境迁徙发生在2021年4月，母虎“拉卓夫卡”从俄罗斯来到中国，并于7月29日返回俄罗斯。“拉卓夫卡”在中国期间，俄中专家密切合作，根据老虎项圈发出的信号互相通报信息，并对老虎的迁徙行为进行了研讨。

阿拉米列夫说，俄中专家统一了阿穆尔虎和远东豹数量的核算方法，共同开展老虎遗传学方面的研究。他还说，中国在本国的老虎栖息地区采取有效保护措施，有利于中俄两国在保护老虎领域的合作。

今年9月在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克将举行第二届“保护老虎国际论坛”，阿拉米列夫欢迎中国专家参会。各国专家将在论坛框架内共同探讨如何改善老虎的生存环境，提高种群数量等问题，以进一步加强在该领域的国际交流与合作。

他希望通过俄中两国共同努力，为全球老虎保护事业带来更多机会，更好地维护全球生态平衡和生物多样性。

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