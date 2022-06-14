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专访：“金砖成色”不容小觑 “金字招牌”共促发展

 ——访中国国际问题研究院发展中国家研究所所长王友明

2022年06月14日17:46 | 来源：新华网
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新华社北京6月14日电 专访：“金砖成色”不容小觑 “金字招牌”共促发展 ——访中国国际问题研究院发展中国家研究所所长王友明

新华社记者丁宜

中国国际问题研究院发展中国家研究所所长、清华大学经济管理学院中国与世界经济研究中心“金砖国家经济智库”高级研究员王友明日前接受新华社记者专访时表示，作为新兴市场和发展中国家的代表，金砖国家实现发展的示范效应将令人瞩目。

王友明指出，金砖国家在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域的合作，刚好契合广大发展中国家的发展诉求，急广大发展中国家所急，想广大发展中国家所想。

他认为，中国提出“金砖+”概念，表明金砖国家时刻不忘发展中国家的诉求和利益。他说，“金砖+”的一个重要理念是，金砖成员国需要扩大与其他新兴市场和发展中国家的合作。金砖国家新开发银行已经实现扩员，批准阿联酋、乌拉圭、孟加拉国、埃及加入，还有很多国家也希望加入。

王友明表示，金砖合作在环境卫生和绿色能源等领域多有建树。金砖国家新开发银行的贷款多用于清洁饮用水、环境卫生以及绿色能源等领域，绝大多数贷款项目是帮助成员国实现2030年可持续发展目标，还推出金砖国家清洁河流项目，并致力于建设金砖国家环境友好技术平台。

他强调，金砖国家在抗击疫情方面的合作可圈可点。金砖国家推动建立金砖国家疫苗研发中心。金砖国家新开发银行发放100亿美元贷款专门用于金砖国家抗疫，并在短时间内全部落地。

王友明最后说，金砖国家合作机制是践行多边主义的典范。当今世界进入新的动荡变革期，热点、难点、问题不断。在此背景下，中国担任2022年金砖国家主席国，意义重大。

(责编：崔译戈、杨牧)

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