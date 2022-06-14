新华社纽约6月13日电（国际观察）美联储激进加息担忧导致欧美股市暴跌

新华社记者刘亚南

由于市场担忧美联储为应对持续通胀压力激进加息和美国经济可能因此陷入衰退，13日美国关键国债收益率再次倒挂，欧美股市大幅下跌，美股整体跌入熊市。

美股整体跌入熊市

当天，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌876.05点，收于30516.74点，跌幅为2.79%；标普500指数下跌151.23点，收于3749.63点，跌幅为3.88%；纳斯达克综合指数下跌530.80点，收于10809.23点，跌幅为4.68%。

与今年1月3日创下的历史最高收盘点位相比，标普500指数累计跌幅达21.83%，技术上正式进入熊市。而估值泡沫更为严重的纳斯达克综合指数已在熊市中挣扎了3个多月，其最新收盘点位与历史最高收盘点位相比跌幅达32.68%。

科技股占主导的纳斯达克综合指数和包括500家权重股的标普500指数先后跌入熊市，意味着美股整体进入熊市。道琼斯工业平均指数仅包括30只股票，与历史高点相比跌幅为17.07%。

欧洲三大股指当天也全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数下跌111.71点，收于7205.81点，跌幅为1.53%；法国巴黎股市CAC40指数下跌164.91点，收于6022.32点，跌幅为2.67%；德国法兰克福股市DAX指数下跌334.80点，收于13427.03点，跌幅为2.43%。

单次加息幅度或达75个基点

市场担忧美联储为应对通胀压力激进加息是当天美欧股市大跌的重要原因。此前，美联储释放的信息和市场预期均指向美联储将在本周议息会议上加息50个基点，但美国5月消费者价格指数（CPI）居高不下，强化了美联储一次加息75个基点的预期。

美国劳工部日前公布的数据显示，5月美国CPI同比上涨8.6%，创1981年12月以来最大同比涨幅。

目前，巴克莱银行、杰富瑞集团、摩根大通和高盛集团的市场研究人员均预计美联储将在15日宣布加息75个基点。

巴克莱银行经济学家表示，从风险管理角度考虑，美联储需要采取更激进措施对抗通胀。通胀延长的风险已经加剧，这让更大的加息幅度变得合理。

芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，目前市场认为美联储此次加息75个基点和50个基点的概率分别为60.9%和39.1%，而10日市场认为美联储此次加息75个基点的概率为23.2%，一周前这一概率仅为3.1%。

不过，美国银行全球研究部分析师仍然预计，美联储此次将加息50个基点，同时美联储官员将下调经济增长预期并上调通胀预期。

美国经济衰退风险加大

伴随美联储激进加息预期升温，市场对美国经济前景的担忧再度打压市场人气。不确定性似乎只在于美国经济何时陷入衰退以及持续时间的长短。

对经济衰退的担忧反映在美国国债收益率曲线变平，关键国债收益率自3月以来再次出现倒挂。5年期与30年期国债收益率10日出现倒挂，2年期与10年期国债收益率13日也出现倒挂。

一般来说，为补偿投资者在较长时间持有债券所面临的风险，国债期限越长收益率越高。长期国债收益率低于短期国债收益率的反常现象被称为倒挂，通常被视为经济可能步入衰退的预警信号，历史上曾多次出现在美国经济衰退前。

摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈尔曼表示，美国经济陷入衰退的概率已经从之前的30%增加到50%。美联储加息太晚，一旦出现经济衰退，美联储的腾挪空间有限。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔表示，经济数据疲软和美联储货币政策可能变得更为鹰派，加剧了市场对经济增长前景的担忧。

但黑费尔表示，随着消费者改变消费模式和基数效应更为有利，今后数月通胀或将回落。如果劳动力市场继续降温，预计美联储将在今年晚些时候放缓收紧货币政策的节奏，美国经济预计不会在今年出现显著衰退。

分析人士还认为，美联储前期行动迟缓，一定程度上导致美国面临40年来最严重通胀局面。如今为遏制通胀风险，美联储不得不在加息、缩表上“快步走”。这一政策失序不仅导致美国经济衰退风险上升，也造成负面外溢效应，冲击全球金融市场并加剧新兴市场压力。

(责编：于洋、崔越)