人民网首尔6月14日电 （曹翔宇）当地时间6月14日，由中日韩合作秘书处主办的2022年中日韩合作国际论坛在首尔以线上线下结合方式成功举行。论坛以“面向未来的三国合作——持久和平、普遍繁荣、共同文化”为主题，面对疫情和当前深刻的经济、社会和人道主义变化，为各界共谋中日韩合作大计、共商秘书处作用提供平台。

2022年中日韩合作国际论坛嘉宾合影。人民网 裴埈基摄

中国国务委员兼外交部长王毅、日本外务大臣林芳正、韩国外交部长朴振为论坛发来贺信，强调中日韩合作在急剧变化的国际大环境中的重要性，重申对中日韩合作秘书处进一步拓展各项工作的支持。

开幕式上，中国驻韩国大使邢海明、日本驻韩国大使相星孝一、韩国外交部第一次官赵贤东分别致辞，中国前全国人大常委会副委员长张平、2022年“东亚文化之都”日本大分县知事广濑胜贞、韩国前国务总理金滉植作主旨演讲。

中国驻韩国大使邢海明致辞。人民网 裴埈基摄

日本外务大臣林芳正致辞。人民网 裴埈基摄

韩国外交部第一次官赵贤东致辞。人民网 裴埈基摄

随后的三场分论坛上，三国前政要及高级外交官、著名学者、重要经济文化组织代表就中日韩合作机制化、包容性经济增长和文化交流发表真知灼见。分论坛一以“共商共建：提升机制化水平、维护安全与和平”为主题，分析了三国机制化合作在应对危机中的作用，特别是后疫情时代应对中日韩共同面临的非传统安全挑战时的作用。分论坛二主题为“共创共享：推动包容增长、促进普遍繁荣”，探讨了三国应如何在RCEP框架下进行经贸合作，并如何利用数字化、自动化及绿色转型发掘新的经济增长点。分论坛三“共育共融：拥抱共同文化、引领理性融合”聚焦三国历史上长年累月而形成的共同文化记忆，及文化交流如何促进三国民心相通。

目前，中日韩合作包含中日韩领导人会议、21个部长级会议机制、70多个工作层对话磋商、100多个项目和合作机制，广泛涵盖经济、环境、卫生、灾害管理、教育、青年等领域，切实惠及三国民众生活的方方面面。自2011年9月成立以来，中日韩合作秘书处正式加入这一合作进程，携手共同促进本地区及更大范围的和平与繁荣。中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊在开幕致辞中表示，秘书处将“不遗余力地履行三国政府赋予的使命，进一步提升中日韩合作水平，大力促进本地区的持久和平、普遍繁荣、共同文化”。

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊致开幕辞。人民网 裴埈基摄

中日韩合作论坛从2011年发起后，已经走过了十多个年头。在世纪疫情和百年变局相互叠加交织背景下，举办中日韩合作论坛有着重要的意义。对此，欧渤芊在接受人民网采访时表示：“正如许多嘉宾指出的，今年是中日韩三国关系发展具有重要意义的一年。我们迎来中日邦交正常化五十周年和中韩建交三十周年。同时中日韩合作处于第三个十年发展的开局阶段，中日韩合作秘书处也进入了第二个十年的开局之年。当前百年变局正深刻演变，各国面临的共同挑战正在上升。中日韩作为东北亚地区和世界重要国家，提升合作水平，发展面向未来、互利共赢的合作关系，对促进各自国家发展、维护好本地区安全与和平、推动世界经济复苏都具有重要意义。”

欧渤芊指出，本次中日韩合作国际论坛得到了中国、日本和韩国政府的大力支持。三国外交部门代表及与会嘉宾就未来三国间合作发表重要见解，传达出的共同信息就是三国间合作的必要性和紧迫性在上升，尤其应加强三国间的政治互信、用好RCEP重大机遇、提升三国民众相互好感度，共克危机，实现互利共赢。相信本次论坛将为下一步中日韩合作提供重要助力。

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊致开幕辞。人民网 裴埈基摄

2022年中日韩合作论坛分论坛现场嘉宾讨论。人民网 裴埈基摄

(责编：贾文婷、杨牧)