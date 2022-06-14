新华社北京6月14日电 伊朗外交部13日说，伊朗中止履行伊朗核问题全面协议部分条款所采取措施全部“可逆”。伊朗近日关闭部分监控设备只是停止一些“自愿措施”，仍遵守与国际原子能机构达成的相关保障协议。

国际原子能机构理事会8日通过一项由美国等国起草的决议草案，指责伊朗同国际原子能机构缺乏合作。伊朗外交部9日发表声明说，这项决议是错误的、政治性的和非建设性的，只会削弱伊朗与国际原子能机构的合作与互动。

伊朗方面同时宣布已采取回应措施，包括安装先进离心机和关闭国际原子能机构在伊朗核设施内运行的部分监控设备。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德13日告诉媒体记者，伊朗采取的措施全部“可逆”。他说：“如果明天就能在维也纳达成最终协议，那么伊朗所采取的措施在技术层面全部可逆。”

伊朗方面表示，遭关闭监控设备并不在2021年2月与国际原子能机构达成的一项临时技术协议范围内。

根据那项协议，国际原子能机构在伊核设施内安装监控设备，继续其必要核查和监测活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。

哈提卜扎德说，伊朗仍然完全遵守这一协议，只是中止了一些“自愿措施”。协议中提及的监控设备仍在继续发挥作用。

这是3月11日在奥地利维也纳拍摄的举行伊朗核问题全面协议会谈的会场外景。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利11日通过社交媒体宣布，在维也纳举行的伊朗核问题全面协议会谈暂停。新华社记者郭晨摄

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约议题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

哈提卜扎德说，虽然维也纳谈判断断续续，但如果美国放弃使用手段的幻想并且愿意完全履行伊核协议和联合国安理会第2231号决议，那么谈判可以取得成果。

“这份协议已经签署并且变得可行，只要美国能改变行事方式和态度，”他说，“不幸的是，美国正在拖延谈判，希望借维也纳谈判解决一些双边问题，这根本不可能。”（张旌）

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