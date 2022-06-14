新华社华盛顿6月13日电 题：暴力文化深入骨髓 美国枪患顽疾难除

新华社记者

近期，美国又发生多起造成严重伤亡的枪击事件，其中得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学的枪击惨案更是震惊全美和国际社会。美国多地近日举行反枪支暴力示威大游行。总统讲话悼念、民众游行抗议、国会激烈辩论……这已经成了每次枪击惨案后必然发生的“套路”，但最终，立法不了了之、悲剧仍可能再次发生。

除了利益操控、党派争斗等种种原因之外，这个国家深入骨髓的暴力文化是枪击事件屡屡发生的土壤。

美国许多影视、动画、游戏中大量渗透暴力，用暴力解决问题是其中常见的故事情节。各种杀戮、血腥、恐怖的画面呈现在屏幕和其他文化产品上，潜移默化影响、刺激受众，一些青少年甚至会模仿犯罪。《纽约客》网站文章说，世界上大部分暴力娱乐产品出自美国，“美国在现实的屠杀和电影的屠杀方面走在世界前面”。

美国骨子里就有“暴力基因”，现在仍奉行弱肉强食的丛林法则。美国成为超级大国的历程伴随着战争、奴役和屠杀，美国对外穷兵黩武，以暴力方式维持其霸权地位。美国在建国240多年历史中只有10多年没有打仗，最近几十年来世界上发生的主要战争或武装冲突中大多都能看到美国的身影。美国的好战霸道做派，与“不服就打、不给就抢”的海盗行为无异。

美国还擅长美化暴力，常给暴力行径披上“道德伪装”。对内，美国宣称“有枪的好人”让民众更安全；对外，美国宣称“武力强大的民主国家”让世界更安全。实际上，由于枪支泛滥，美国国内变得更不安全；对外，美国的暴力和杀戮肆无忌惮，在全球许多地方制造冲突、发动战争，给世界带来灾难。

枪支文化已在美国社会根深蒂固。在美国，买枪属于消费，练枪则是消遣。好莱坞电影中的各种枪支道具十分讲究。美国枪患是一种社会病，更是一种文化病。病根不除，症状难消。暴力文化已经渗透到美国社会的基因里，使这个国家成为骨子里的暴力国家。

(责编：于洋、崔越)