新华社圣保罗6月13日电 专访：发展中国家期待金砖机制引领全球发展——访巴西圣保罗州立大学中国问题专家路易斯·保利诺

新华社记者罗婧婧 陈昊佺

巴西圣保罗州立大学中国问题专家、哲学与科学学院教授路易斯·保利诺日前接受新华社记者专访时说，聚力发展、合作和团结，是以金砖国家为代表的广大新兴市场和发展中国家的共同心声。今年是金砖“中国年”，这一声音将更为响亮。

保利诺认为，今年，金砖国家领导人会晤以“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”为主题，与中方提出的全球发展倡议相契合，能够凝聚共识、强化多边合作机制。

保利诺表示，时隔5年，中国再次担任金砖国家主席国“恰逢其时”。“世界尤其是发展中国家面临新冠疫情、发展失衡、气候变化、地缘政治冲突等冲击，这些都需要团结应对。”中国担任轮值主席国将推动金砖国家在凝聚共识方面发挥重要作用。

保利诺表示，当前，团结抗击疫情、促进经济复苏、推进高效务实合作、加快落实联合国2030年可持续发展议程成为关乎全球发展前途的关键。发展中国家在此进程中面临着更艰巨的挑战。代表发展中国家声音的金砖国家需要建立新的共识。

金砖国家合作机制建立以来，金砖五国在深化经贸、财政金融、创新、数字经济、绿色发展、减贫脱贫等方面合作成效显著。金砖国家新开发银行的建立便是金砖合作的典范。保利诺认为，新开发银行充分证明金砖合作机制不但加强了成员国关系，还有助于帮助欠发达国家解决发展问题。

当前，全球贫困和粮食安全问题依然严峻，中方将减贫和粮食安全作为本届金砖国家领导人会晤的重点之一，探讨成立金砖国家农村发展工作组，签署关于粮食安全合作的备忘录，促进五国农业农村可持续发展，助力实现消除贫困和零饥饿目标。保利诺认为此举既“合宜”又“合时”，中国脱贫攻坚的方法经验值得世界借鉴。“我们已经进入21世纪，科技如此发达，世界上却仍有大量人口忍饥挨饿，食不果腹。”

保利诺说，巴西与中国建交40多年来，在贸易投资、政治、安全、农业、环境等诸多领域展开务实合作并取得丰硕成果。特别是新冠疫情暴发以来，巴中疫苗合作帮助巴西迅速提高了疫苗接种率。

保利诺说，在地缘政治形势动荡、冷战思维和单边主义威胁全球发展、意识形态纷争再度升温的背景下，广大发展中国家亟须践行真正的多边主义，促进全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

保利诺说：“中国始终号召全球团结协作、凝聚发展共识。没有中国参与，任何重大问题都难以解决。”

(责编：于洋、崔越)