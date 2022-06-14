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北约秘书长：瑞典和芬兰加入北约时间“无法确定”

2022年06月14日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社斯德哥尔摩6月13日电（记者和苗）北约秘书长斯托尔滕贝格13日在瑞典表示，瑞典和芬兰申请加入北约的流程比预期复杂，两国获准入约的具体时间“无法确定”。

　　瑞典首相安德松13日与到访的斯托尔滕贝格举行会晤。斯托尔滕贝格在会晤后举行的联合记者会上说，北约非常重视土耳其的关切以及其他问题，正在与瑞典、芬兰和土耳其密切协商，努力解决相关问题。他说，在当前情况下，瑞典发出有关武器出口和反恐的信号很重要。

　　瑞典外交大臣林德10日发表政府新外交政策声明时表示，瑞典承诺为包括土耳其在内的整个北约安全作出贡献。根据外交政策声明，瑞典若成为北约成员国，可以“在国家法规范围内改变武器出口的条件”，并将遵守北约的各项纲领。

　　瑞典和芬兰5月18日正式递交加入北约的申请。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。土耳其政府近来多次强调，瑞典和芬兰在寻求加入北约时必须停止对库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”的支持，并解除对土耳其出口国防设备的限制。

(责编：于洋、崔越)

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