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中国常驻世贸组织代表李成钢：中方愿与世贸组织其他成员携手应对塑料污染

2022年06月14日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦6月13日电（记者陈斌杰 陈俊侠）中国常驻世界贸易组织代表李成钢13日在瑞士日内瓦表示，中方愿与世贸组织其他成员携手应对塑料污染这一全球挑战。

　　在当天举行的世贸组织第12届部长级会议有关环境保护倡议的新闻发布会上，李成钢表示，“应对全球挑战需要世界共同努力与合作”，中国将在世贸组织框架下，与其他成员密切合作，推动塑料污染防控议题的相关工作。

　　李成钢表示，中国十分重视应对塑料污染，是首批采取措施应对塑料污染的世贸组织成员之一。

　　他说，可持续性是中国经济和社会发展的目标之一，近年来中国出台了一系列限制塑料污染的政策，中国愿与世贸组织其他成员一起共享经验，携手合作从贸易侧积极应对塑料污染。

　　中国是世贸组织“塑料污染与环境可持续塑料贸易非正式对话”（IDP）的发起方和目前的六个共同协调员之一，该倡议目前已吸引72个世贸组织成员参与联署。

　　李成钢表示，自2021年底《塑料污染与环境可持续塑料贸易非正式对话部长声明》发布以来，IDP倡议的相关工作取得了“令人鼓舞”的进展。

　　李成钢说，世贸组织在协调成员采取集体行动应对塑料污染方面可以发挥独特作用，中国将继续与其他成员共同努力，坚持发展优先，坚持以人民为中心，坚持普惠包容，坚持创新驱动，坚持人与自然和谐共生，坚持行动导向，推动各方将共识转化为世贸组织框架下的实际行动。

　　为期4天的世贸组织第12届部长级会议12日在日内瓦开幕。会议期间，世贸组织各成员将就新冠疫苗知识产权豁免、疫情应对、渔业补贴、农业、粮食安全和世贸组织改革等议题进行磋商。（参与记者：姜雪兰）

(责编：于洋、崔越)

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